Знищено 38 із 60 ракет, знешкоджено понад 430 дронів, - Повітряні сили

У ніч на 29 червня 2025 року війська РФ атакували Україну 537 засобами повітряного нападу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Чим ворог бив по Україні?

За даними Повітряних сил, окупанти атакували:

477 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів, понад 250 із них – "шахеди";

4 аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської обл. - рф;

7 балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. - рф і ТОТ Криму;

41 крилатою ракетою Х-101/Іскандер-К із Саратовської, Курської, Брянської обл. – рф;

5 крилатими ракетами "Калібр" із акваторії Чорного моря;

3 зенітними керованими ракетами С-300 із Курської обл. - рф.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08.30 протиповітряною обороною знешкоджено 475 засобів повітряного нападу противника, 249 збито вогневими засобами, 226 – локаційно втрачені.

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Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними ПС:

211 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) збито вогневими засобами, 225 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ;

1 балістичну ракету Іскандер-М/KN-23 збито;

33 крилаті ракети Х-101/Іскандер-К збито, 1 - лок. втр.;

4 крилаті ракети "Калібр" збито.

Де є наслідки?

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 6 локаціях, падіння збитих (уламки) у 8 локаціях.

Масована атака на Україну у ніч на 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.

За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.

Перебувала під ударом Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.