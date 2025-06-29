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Новини Втрати України Масований ракетний обстріл Україна втратила літак
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Льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко загинув, відбиваючи нічну атаку. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту, - Повітряні сили. ФОТО

У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Усього - понад 500 повітряних цілей! При відбитті ворожої атаки загинув пілот Максим Устименко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, до відбиття масованої атаки було залучено усі наявні засоби Сил оборони, які можуть працювати по засобах повітряного нападу противника. Вкотре продуктивно відпрацювала авіація Повітряних Сил, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки "шахедів". Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. Але попри все, наші льотчики героїчно виконують бойові завдання, досягаючи максимальних результатів.

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"На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!", - зазначають Повітряні сили.

Допомога родині

У соцмережі оголосили збір коштів на допомогу родині загиблого Героя Максима Устименка.

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Світлину загиблого пілота опублікувала мама "Джуса" Лілія Авер'янова.

загиблий пілот Максим Устименко
загиблий пілот Максим Устименко

Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.

За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.

Перебувала під ударом Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.

Автор: 

втрати (4479) Повітряні сили (2814) F16 F-16 (691)


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Топ коментарі
+6
Героям Слава!
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29.06.2025 10:26 Відповісти
+2
Осколки дрона.
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29.06.2025 10:35 Відповісти
+2
ГЕНІЇ - втратити половину f-16 збиваючи шахеди. СТРАТЕГИ.
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29.06.2025 10:38 Відповісти
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Героям Слава!
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29.06.2025 10:26 Відповісти
Как его самолёт мог получить повреждения в украинском воздушном пространстве, его что, подбил дрон?
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29.06.2025 10:30 Відповісти
Осколки дрона.
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29.06.2025 10:35 Відповісти
...або "дружній" вогонь... Хто ж вам правду скаже?
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29.06.2025 10:40 Відповісти
Подзвоніть командуючому ВПС ЗСУ.
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29.06.2025 10:36 Відповісти
а він у нас є??? по моєму Найдосвіченіший звільнив попереднього і нікого не поставив
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29.06.2025 10:47 Відповісти
Героям слава!
по F16 слів немає,
одні здогадки
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29.06.2025 10:32 Відповісти
ГЕНІЇ - втратити половину f-16 збиваючи шахеди. СТРАТЕГИ.
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29.06.2025 10:38 Відповісти
Срёшь дома спокойно - вот тебе работа ППО, в т.ч. Ф-16. Скотинка
неблагодарная.
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29.06.2025 10:46 Відповісти
а в 2020-у КБ Луч просили всього 150 млн. грн на доробку вітчизняного ППО ближнього радіусу дії. Відмовили і закрили програму. А тепер порівняйте вартість Ф-16 і тої мізерної суми. Але ж то так потрібно було по оманському договорняку...
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29.06.2025 10:50 Відповісти
Это скотство, безусловно. Но это не отменяет того, что лётчик свою жизнь за нас положил.
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29.06.2025 10:55 Відповісти
Розмінювати унікальних льотчиків F-16 на срані "мопеди". Треш.
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29.06.2025 10:43 Відповісти
Каждый мопед - это 30-50 кг взрывчатки, прилетающей в многоэтажку. Вот и считай...
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29.06.2025 10:49 Відповісти
вже пишуть про 90 кг. Але все одно збивати шахеди повинні мобільні недорогі комплекси ППО типу радянського ОСА яких немає і не буде
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29.06.2025 10:52 Відповісти
Что считать? Процент попадання в эту самую многоэтажку?
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29.06.2025 10:54 Відповісти
Герою Слава!

якщо збивати мопеди F-16, то Україні не вистачить ні пілотів, ні тих винищувачів

.
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29.06.2025 10:44 Відповісти
Дуже шкода героя.
Але незважаючи на 4й рік війни, Україна, тобто УРЯД, вперто не виробляють ані власних ракет ані літаків. То по недолугості або договорнячку? Які плани на майбутнє України?
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29.06.2025 10:45 Відповісти
То есть как минимум уже потеряли 3 F-16 и 1 МиГ сбивая шахеды/ракеты...
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29.06.2025 10:45 Відповісти
RIP!
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29.06.2025 10:49 Відповісти
Внаслідок вибуху шахедів знищуються літаки F-16 і гинуть висококласні льотчики.
Це відбувається не вперше.
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29.06.2025 10:52 Відповісти
кажіть правду.
його збила наша ппо і наша ппо буде і надалі збивати наших літунів на ф-16 бо наша ппо дуже ефективна і нашій ппо по*уй кого збивати аби збивати.
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29.06.2025 10:55 Відповісти
 
 