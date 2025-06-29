Льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко загинув, відбиваючи нічну атаку. Він відвів ушкоджений F-16 від населеного пункту, - Повітряні сили. ФОТО

У ніч на 29 червня 2025 року російські окупанти вкотре завдали масованого удару по Україні із застосуванням ракет різних типів та ударних БпЛА. Усього - понад 500 повітряних цілей! При відбитті ворожої атаки загинув пілот Максим Устименко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, до відбиття масованої атаки було залучено усі наявні засоби Сил оборони, які можуть працювати по засобах повітряного нападу противника. Вкотре продуктивно відпрацювала авіація Повітряних Сил, зокрема літаки F-16, пілоти яких знищили десятки "шахедів". Робота українських винищувачів є вкрай небезпечною та ризикованою, як при ударах по наземних цілях противника, так і під час відбиття повітряних атак. Але попри все, наші льотчики героїчно виконують бойові завдання, досягаючи максимальних результатів.

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"На жаль, нині маємо ще одну болючу втрату. Цієї ночі, відбиваючи масований повітряний напад противника, на літаку F-16 загинув льотчик 1-го класу підполковник Максим Устименко, 1993 року народження. Пілот застосував увесь комплекс бортового озброєння, збив сім повітряних цілей. Під час відпрацювання останньої – його літак зазнав ушкоджень і почав втрачати висоту. Максим Устименко зробив усе можливе, відвів машину від населеного пункту, але катапультуватись не встиг... Загинув, як Герой!", - зазначають Повітряні сили.

Допомога родині

У соцмережі оголосили збір коштів на допомогу родині загиблого Героя Максима Устименка.

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Номер картки банки 4441 1111 2526 6928

Світлину загиблого пілота опублікувала мама "Джуса" Лілія Авер'янова.









Масована атака на Україну у ніч проти 29 червня

Нагадаємо, вночі війська РФ також атакували ракетами та дронами критичну інфраструктуру Львівщини. Також повідомлялося, що війська РФ ударили по підприємству у Кременчуцькому районі на Полтавщині. Окрім того, рашисти атакували дронами цивільну інфраструктуру Черкащини. Там є постраждалі. Згодом стало відомо, що ворог атакував Смілу. Серед постраждалих - дитина, пошкоджено багатоповерхівки та коледж.

Цензор.НЕТ також інформував, що окупанти завдали ракетного удару по підприємству у Запоріжжі. У Миколаєві під ударом перебував об’єкт інфраструктури. Окрім того, рашисти атакували Івано-Франківщину, там є наслідки в двох громадах.

За даними ОВА, понад 5 годин цієї ночі лунала тривога на Рівненщині. Є збиття повітряних цілей ворога. За попередньою інформацією, люди та інфраструктура не постраждали. Також ворог намагався атакувати Кіровоградщину. В небі над областю активно працювали мобільні вогневі групи. Є результат. Наслідків в громадах не зафіксовано.

Перебувала під ударом Дніпропетровщина. За даними ОВА, над областю захисники неба знищили 12 ворожих безпілотників. Окрім цього, цієї ночі росіяни знову цілили по Нікопольщині. Важку артилерію та fpv-дрон скерували на Марганецьку та Покровську громади. Вже вранці вдарили БпЛА по райцентру. Минулося без постраждалих.