РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8944 посетителя онлайн
Новости Потери Украины Массированный ракетный обстрел Украина потеряла самолет
10 359 6

Летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко погиб, отражая ночную атаку. Отвел поврежденный F-16 от населенного пункта, - Воздушные силы

F-16

В ночь на 29 июня 2025 года российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетно-дроновой удар по Украине с применением ракет различных типов и ударных БПЛА. Всего - более 500 воздушных целей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, к отражению массированной атаки были привлечены все имеющиеся средства Сил обороны, которые могут работать по средствам воздушного нападения противника. В очередной раз продуктивно отработала авиация Воздушных Сил, в частности - самолеты F-16, пилоты которых уничтожили десятки "шахедов". Работа украинских истребителей является крайне опасной и рискованной, как при ударах по наземным целям противника, так и во время отражения воздушных атак. Но несмотря на все, наши летчики героически выполняют боевые задачи, достигая максимальных результатов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 500 воздушных целей запустил враг ночью, основной эпицентр удара - Запад

"К сожалению, имеем еще одну болезненную потерю. Этой ночью, отражая массированное воздушное нападение противника, на самолете F-16 погиб летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко, 1993 года рождения. Пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей. Во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел... Погиб, как Герой", - отмечают Воздушные силы.

Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня

Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.

Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.

По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.

Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Обошлось без пострадавших.

Автор: 

потери (4464) Воздушные силы (2474) F-16 (571)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Героям Слава!
показать весь комментарий
29.06.2025 10:26 Ответить
Как его самолёт мог получить повреждения в украинском воздушном пространстве, его что, подбил дрон?
показать весь комментарий
29.06.2025 10:30 Ответить
Осколки дрона.
показать весь комментарий
29.06.2025 10:35 Ответить
Подзвоніть командуючому ВПС ЗСУ.
показать весь комментарий
29.06.2025 10:36 Ответить
Героям слава!
по F16 слів немає,
одні здогадки
показать весь комментарий
29.06.2025 10:32 Ответить
ГЕНІЇ - втратити половину f-16 збиваючи шахеди. СТРАТЕГИ.
показать весь комментарий
29.06.2025 10:38 Ответить
 
 