Уничтожены 38 из 60 ракет, обезврежены более 430 дронов, - Воздушные силы
В ночь на 29 июня 2025 года войска РФ атаковали Украину 537 средствами воздушного нападения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Чем враг бил по Украине?
По данным Воздушных сил, оккупанты атаковали:
- 477 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, более 250 из них - "шахеды";
- 4 аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской обл.;
- 7 баллистическими ракетами Искандер-М/KN-23 из Воронежской обл. - рф и ВОТ Крыма;
- 41 крылатой ракетой Х-101/Искандер-К из Саратовской, Курской, Брянской обл.;
- 5 крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря;
- 3 зенитными управляемыми ракетами С-300 из Курской обл.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08.30 Противовоздушной обороной обезврежено 475 средств воздушного нападения противника, 249 сбито огневыми средствами, 226 - локально потеряны.
Что удалось уничтожить нашей ПВО?
По данным ВВС:
- 211 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) сбиты огневыми средствами, 225 - локально потеряны/подавлены РЭБ;
- 1 баллистическая ракета Искандер-М/KN-23 сбита;
- 33 крылатые ракеты Х-101/Искандер-К сбиты, 1 - локально потеряна;
- 4 крылатые ракеты "Калибр" сбиты.
Где есть последствия?
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 6 локациях, падение сбитых (обломки) - в 8 локациях.
Массированная атака на Украину в ночь на 29 июня
Напомним, ночью войска РФ также атаковали ракетами и дронами критическую инфраструктуру Львовщины. Также сообщалось, что войска РФ ударили по предприятию в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, рашисты атаковали дронами гражданскую инфраструктуру Черкасской области. Там есть пострадавшие. Впоследствии стало известно, что враг атаковал Смилу. Среди пострадавших - ребенок, повреждены многоэтажки и колледж.
Цензор.НЕТ также информировал, что оккупанты нанесли ракетный удар по предприятию в Запорожье. В Николаеве под ударом находился объект инфраструктуры. Кроме того, рашисты атаковали Ивано-Франковскую область, там есть последствия в двух громадах.
По данным ОВА, более 5 часов этой ночью звучала тревога в Ривненской области. Есть сбивание воздушных целей врага. По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. Также враг пытался атаковать Кировоградскую область. В небе над областью активно работали мобильные огневые группы. Есть результат. Последствий в громадах не зафиксировано.
Находилась под ударом Днепропетровщина. По данным ОВА, над областью защитники неба уничтожили 12 вражеских беспилотников. Кроме этого, этой ночью россияне снова целились по Никопольщине. Тяжелую артиллерию и fpv-дрон направили на Марганецкую и Покровскую громады. Уже утром ударили БПЛА по райцентру. Обошлось без пострадавших.
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