РФ атакувала будівлю ТЦК в Полтаві. Є загиблі та поранені, зокрема цивільні

Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Про це повідомили Сухопутні війська, інформує Цензор.НЕТ

"Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА.

Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

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