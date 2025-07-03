РФ атакувала будівлю ТЦК в Полтаві. Є загиблі та поранені, зокрема цивільні
Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.
Про це повідомили Сухопутні війська, інформує Цензор.НЕТ
"Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА.
Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.
Топ коментарі
+29 Dmitry Monsev
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+17 ArtK
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+10 Sasha Yemchenko
показати весь коментар03.07.2025 10:29 Відповісти Посилання
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Чи спізнюєтесь на манікюр?)))
Втікач добре від"ївся на донатах, при манікюрі та педікюрі, розпатякує про те, як правильно здаватися лаптям!
І, до речі, Сергій нагадав цій глямурній шль@ндрі про загиблого пілота F16,
гидота почала верзти взагалі казна що((
Це, очевидні наслідки для України, бездіяльності зеленського та його групи осіб в Урядовому кварталі, з 2019 року!!
Оманські домовленості, він ретельно і системно виконує, разом з помічниками ригоАНАЛІВ!!!
Зеленський-це вирок Україні!!
Нехай орки попробують вдарити по своїх.
Будівля ТЦК та СП такий вкрай важливий стратегічний об'єкт, що рф ну прямо "мріяла" про його знищення.
Або навели ж самі ТЦК-шники щоб замести сліди своїх злоченів після бусифікації, або спланована диверсія п'ятої колони, як в Україні, судячи з новин, досить інтенсивно підіймає голову та заявляє про себе.
Ащо, СБУ не працює, Національна поліція лише відловлює потенційний мобілізаційний ресурс на вулицях міс та доставляє до ТЦК та СП, - працює у якості таксі, їм не до боротьби зі злочинністю.
Ось й закономірний результат!
Вирішує русня.
І просто так вона ішакєд не відправить.
Теракти під ТЦК не допомогли, СБУ швидко придушила тенденцію.
Отже, доводиться переходити до дронових атак.
Погано працюєте, таваріщі.
Вже заради зриву мобілізації доводиться дрони витрачати.