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Новини Атака шахедів на Полтаву Удари РФ по ТЦК
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РФ атакувала будівлю ТЦК в Полтаві. Є загиблі та поранені, зокрема цивільні

Удар по будівлі ТЦК в Полтаві. Атака шахедів

Російські окупанти завдали удару по Полтаві, внаслідок чого виникла пожежа в будівлі Полтавського об'єднаного міського ТЦК та СП.

Про це повідомили Сухопутні війська, інформує Цензор.НЕТ

"Через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку. На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних. На місці працюють екстрені служби. Додаткова інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково", - йдеться в повідомленні.

Удар по будівлі ТЦК в Полтаві. Атака шахедів

Нагадаємо, вранці, 3 липня, у Полтаві пролунав вибух, місто перебувало під атакою ударних БпЛА.

Цього тижня, 30 червня, російські війська завдали удару поряд з будівлею ТЦК у Кривому Розі.

Читайте: 86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО, - Сухопутні війська. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (29620) Полтава (568) ТЦК та СП (687) Полтавська область (1163) Полтавський район (60) Сухопутні війська ЗСУ (31)


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Топ коментарі
+29
До речі, залишити людей зачиненими у ТЦК під час повітряної тривоги - це злочинна недбалість, що призвела до загибелі людей. Цікаво, за це хтось відповість чи як завжди?
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03.07.2025 10:29 Відповісти
+17
Чому вони не знаходились у сховищі? Час був. Мапєд не балістика. Цивільні поза будівлею самі за себе відповідають. Але ті, що були в будівлі ТЦК, то відповідальність керівництва ТЦК.
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03.07.2025 10:29 Відповісти
+10
Цікаво тцк законна військова ціль чи як? Що там ЗЕбіли *********** що влучили в мирних людоловів?
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03.07.2025 10:29 Відповісти
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а це ніяк не повязано з путлєром та війною?
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03.07.2025 10:26 Відповісти
З власного досвіду?
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03.07.2025 10:26 Відповісти
До речі, залишити людей зачиненими у ТЦК під час повітряної тривоги - це злочинна недбалість, що призвела до загибелі людей. Цікаво, за це хтось відповість чи як завжди?
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03.07.2025 10:29 Відповісти
особливо приймаючі до уваги факт,що приватна контора не вправі взагалі когось утримувати!!!це не недбалість,це прямі дії що призвели до загибелі чи поранення людини,яка була або викрадена чи примусово утримана в небезпечному місці
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03.07.2025 11:11 Відповісти
Ну по факту всі розуміють, що це так і є, але годі чекати на офіційне визнання того, що ця контора просто викрадає людей. Тому сподівань на подібну кваліфікацію їх злочину немає взагалі.
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03.07.2025 11:18 Відповісти
Якщо їх вивести на вулицю в якесь укриття, то вони розбіжуться, тому було принято рішення тримати їх на підвалі
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03.07.2025 11:38 Відповісти
Цікаво тцк законна військова ціль чи як? Що там ЗЕбіли *********** що влучили в мирних людоловів?
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03.07.2025 10:29 Відповісти
Ще один, з нечерноземя?
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03.07.2025 10:48 Відповісти
Чому один- уже десяток таких же дебілоухилянтів лайкнули...
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03.07.2025 11:44 Відповісти
кацапе Begemot Pоpa водкі нєт іді дамой
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03.07.2025 10:31 Відповісти
для таких як ти сцикопіхоти створені центри рекрутінгу. збер всю свою чоловічу мужність і йди в ЗСУ сам.
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03.07.2025 10:31 Відповісти
Там не для того мама квіточку ростила.
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03.07.2025 10:46 Відповісти
Слухай, як ти все встигаєш? Не вилазиш з форуму і одночасно з окопа, ну ти ж на нулі, сподіваюся?
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03.07.2025 10:51 Відповісти
я на пенсії. а в окоп замість мене ти підеш. взнаєш що воно таке
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03.07.2025 11:06 Відповісти
акція 60+ діє,так що збирайся та подай приклад,ми за тебе тут посидимо
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03.07.2025 11:12 Відповісти
я звільнився не по своєму бажанню. не пройшов влк, мені 50 років, хочеш поміняться? ти мені своє здоровля а я тобі пенсію та свої документи. будеш жити як людина. згоден?
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03.07.2025 11:35 Відповісти
досить дитячих відмазок,щас гребуть всіх косих,кривих,горбатих ти звинювачуєш інших в тому що проживаєш сам бо ти сикотний кусень гівна,бо як старі кажуть ,,не ти дав іншим життя і не тобі їми розпоряджатися,просирай краще своє сам бо можуть знайтися ті хто розпорядиться твоїм,, і ,,не нав"язуй іншим те що сам не хочеш чи не можеш,,
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03.07.2025 11:44 Відповісти
а чому досить? я з 2014 року по 2023 рік воював, і якось не плакався як ти зараз. то,що міняємось?
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03.07.2025 11:46 Відповісти
Де ти воювало , опудало - на форумах в інтернеті ...?
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03.07.2025 11:49 Відповісти
і ще бовдуре,ти навіть не знаєш в якому стані я,думаю тобі може не сподобатися бо думаю ти сильно переоцінюєш свій стан бо димиш і сереш ти тут живчиком,так що чекаємо від тебе стрім з окопу
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03.07.2025 11:49 Відповісти
Ось вони нафронтовички,всі мають воювати тилькі не вони,бо вони на пенсії і тд,як ти на пенсії тоді не розкривай свій ****** та не вказуй що кому і коли робити,а як ти такий херой то підійми свою дупу з дивану і роби щось з тими покидьками яких ти наобирало.
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03.07.2025 11:36 Відповісти
давай поміняємось- я піду воювати а ти будеш сидіти на моїй пенсії. згоден? на війні всі мої друзі а тут вся нечисть така як ти ******** сцикливий
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03.07.2025 11:41 Відповісти
так іди вже,піднімай сраку і йди!!!
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03.07.2025 11:45 Відповісти
а для чого створений ти???смердіти про те відчого сам ссишся??це у людей називається стан ,,моральний виродок,,
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03.07.2025 11:21 Відповісти
Твари лапотные,там же утром сотни людей едут и идут на работу,перекресток очень оживленный,рядом центральный рынок.
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03.07.2025 10:26 Відповісти
то мабудь на рашистський терор проти мирного населленя України потрібно відповідати дзеркально . ще з початку війни. але ...
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03.07.2025 10:34 Відповісти
Без зради, місцевого коригувальника, таке у московитів, не відбувається!! Усе інше, то по мережі, теліпання єрундою!
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03.07.2025 10:51 Відповісти
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03.07.2025 10:27 Відповісти
Чому вони не знаходились у сховищі? Час був. Мапєд не балістика. Цивільні поза будівлею самі за себе відповідають. Але ті, що були в будівлі ТЦК, то відповідальність керівництва ТЦК.
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03.07.2025 10:29 Відповісти
Яке сховище може бути в тюрмі ?
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03.07.2025 10:53 Відповісти
Корумпований ТЦК розглядає бусифікований мирняк не за людей, а за ресурс. Тому таке халатне відношення до чужих життів.
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03.07.2025 11:05 Відповісти
В Житомирському ТЦК це називають "добові поставки".
Наступної доби підвезуть новий "товар".
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03.07.2025 11:29 Відповісти
то був не мопєд, чув по звуку що реактивний двигун
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03.07.2025 11:40 Відповісти
Блохер "андрій лугандонський" у захваті - він на свою рсняву аудиторію просуває ідею здаватися московії та громити тцк!
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03.07.2025 10:31 Відповісти
де таке можна глянути?
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03.07.2025 10:42 Відповісти
А вона це з окопу побачила
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03.07.2025 10:48 Відповісти
А ти, хвореньке, разом із дрюнею зараз у барбершопі?
Чи спізнюєтесь на манікюр?)))
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03.07.2025 10:57 Відповісти
То де можна глянути те, про що ви написали?
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03.07.2025 11:06 Відповісти
Що за брехня? Навіть Олешко не просуває такі речі, а Луганський взагалі ловить арапайму на Амазонці і має абсолютно проукраїнські погляди. Ви хоча б інколи заходьте подискутувати, почитати.
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03.07.2025 10:48 Відповісти
Зайдіть до блогера "Сергія Неватного" , пару днів тому відео, де це уzzкощелепне л@йно аж вискакує із своїх червоних стрінгів щодо захисту рснявої методички "про спасіння людей будь-якою ціною".

Втікач добре від"ївся на донатах, при манікюрі та педікюрі, розпатякує про те, як правильно здаватися лаптям!

І, до речі, Сергій нагадав цій глямурній шль@ндрі про загиблого пілота F16,
гидота почала верзти взагалі казна що((
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03.07.2025 10:55 Відповісти
Рятувати життя людей не треба? Я нічого не зрозумів
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03.07.2025 11:47 Відповісти
Це здається вперше по ТЦК відкрили.
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03.07.2025 10:33 Відповісти
За последнюю неделю, минимум 3 атаки по ТЦК. Лебедин, Кривой Рог и вот Полтава.
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03.07.2025 10:36 Відповісти
Без дій місцевих коригувальників, такі обстріли московитів і ПОПАДАННЯ, не відбуваваються!
Це, очевидні наслідки для України, бездіяльності зеленського та його групи осіб в Урядовому кварталі, з 2019 року!!
Оманські домовленості, він ретельно і системно виконує, разом з помічниками ригоАНАЛІВ!!!
Зеленський-це вирок Україні!!
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03.07.2025 10:36 Відповісти
Ну авжеж, на гугл картах ТЦК не відмічені. А коригувальники стоять на дахах і прапорцями показують шахедам куди летіти.
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03.07.2025 10:43 Відповісти
Ці всі тцк поьудовані ще при дремучому совку, і нічого з тих часів у них не змінилося.
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03.07.2025 10:43 Відповісти
Їх час від часу пересовують щоб запутати орків. А хтось взяв та і здав координати, дійсні.
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03.07.2025 10:52 Відповісти
Може, розмістити ТЦК в поліцейських дільницях?
Нехай орки попробують вдарити по своїх.
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03.07.2025 10:54 Відповісти
Тобто по цивільних. Так і скажи. Орки і цивільні одне й те саме? Ха ха ха.
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03.07.2025 11:10 Відповісти
Які ще корегувальники? Ішакєд летить по координатах, адресу кожна собака в сизрані дізнатись може.
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03.07.2025 11:23 Відповісти
Плєшивого підара мотивує припинення поставок зброї з США, так війна точно припиниться, як і хоче Трумп.
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03.07.2025 10:38 Відповісти
В Україні 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України...
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03.07.2025 10:40 Відповісти
В цьому році це сумне свято. Вітчизняні ракети ППО клоуни закатали в асфальт, а імпортні нам більше не дають. Копайте могили, вони скоро ***********.
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03.07.2025 10:51 Відповісти
Ти собі викопав? Ха ха ха.
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03.07.2025 11:11 Відповісти
ТЦКшники залізли в бомбосховище а затриманих ухилянтів залишили зачиненими в буцегарні.Загинули "цивільні"....
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03.07.2025 10:52 Відповісти
Ватнік узбагойся. За такую фигню тебе денег не заплатят.
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03.07.2025 11:15 Відповісти
Теперь слова - "поедем в тцк" будут иметь совсем иной смысл,чем "оновим ваши данные".
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03.07.2025 10:52 Відповісти
Ну-ну!!!
Будівля ТЦК та СП такий вкрай важливий стратегічний об'єкт, що рф ну прямо "мріяла" про його знищення.
Або навели ж самі ТЦК-шники щоб замести сліди своїх злоченів після бусифікації, або спланована диверсія п'ятої колони, як в Україні, судячи з новин, досить інтенсивно підіймає голову та заявляє про себе.
Ащо, СБУ не працює, Національна поліція лише відловлює потенційний мобілізаційний ресурс на вулицях міс та доставляє до ТЦК та СП, - працює у якості таксі, їм не до боротьби зі злочинністю.
Ось й закономірний результат!
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03.07.2025 11:03 Відповісти
ТЦКшники скільки завгодно можуть наводити.
Вирішує русня.
І просто так вона ішакєд не відправить.
Теракти під ТЦК не допомогли, СБУ швидко придушила тенденцію.
Отже, доводиться переходити до дронових атак.
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03.07.2025 11:12 Відповісти
А що там робили цивільні під час тривоги? Хтось закрив, щоб не втекли?
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03.07.2025 11:07 Відповісти
мабуть вони там знаходилися добровільно,і за законом вони загинули але ще не військовослужбовці,а отже сім"ї не зможуть отримати компенсацію,бо ,,їх там майже не було,,
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03.07.2025 11:17 Відповісти
Таваріщі!
Погано працюєте, таваріщі.
Вже заради зриву мобілізації доводиться дрони витрачати.
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03.07.2025 11:10 Відповісти
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03.07.2025 11:20 Відповісти
Поки Україна не почне бити по сросійським містам нічого не зміниться,насерти на озабоченість тих кому на нас насерти,ніхто не думав про мирних коли бомбили Берлін та інші міста Німетчини у другу світову,тільки так можна хоч якось досягти успіху у війні.
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03.07.2025 11:38 Відповісти
 
 