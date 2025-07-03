РФ атаковала здание ТЦК в Полтаве. Есть погибшие и раненые, в том числе - гражданские
Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.
Об этом сообщили Сухопутные войска, информирует Цензор.НЕТ
"Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.
Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА.
На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.
Топ комментарии
+18 Dmitry Monsev
показать весь комментарий03.07.2025 10:29 Ответить Ссылка
+10 ArtK
показать весь комментарий03.07.2025 10:29 Ответить Ссылка
+8 Vik Tor #521724
показать весь комментарий03.07.2025 10:26 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Чи спізнюєтесь на манікюр?)))
Втікач добре від"ївся на донатах, при манікюрі та педікюрі, розпатякує про те, як правильно здаватися лаптям!
І, до речі, Сергій нагадав цій глямурній шль@ндрі про загиблого пілота F16,
гидота почала верзти взагалі казна що((
Це, очевидні наслідки для України, бездіяльності зеленського та його групи осіб в Урядовому кварталі, з 2019 року!!
Оманські домовленості, він ретельно і системно виконує, разом з помічниками ригоАНАЛІВ!!!
Зеленський-це вирок Україні!!
Нехай орки попробують вдарити по своїх.
Будівля ТЦК та СП такий вкрай важливий стратегічний об'єкт, що рф ну прямо "мріяла" про його знищення.
Або навели ж самі ТЦК-шники щоб замести сліди своїх злоченів після бусифікації, або спланована диверсія п'ятої колони, як в Україні, судячи з новин, досить інтенсивно підіймає голову та заявляє про себе.
Ащо, СБУ не працює, Національна поліція лише відловлює потенційний мобілізаційний ресурс на вулицях міс та доставляє до ТЦК та СП, - працює у якості таксі, їм не до боротьби зі злочинністю.
Ось й закономірний результат!
Погано працюєте, таваріщі.
Вже заради зриву мобілізації доводиться дрони витрачати.