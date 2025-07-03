РФ атаковала здание ТЦК в Полтаве. Есть погибшие и раненые, в том числе - гражданские

Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Об этом сообщили Сухопутные войска, информирует Цензор.НЕТ

"Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА.

На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

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