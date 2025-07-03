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Новости Атака шахедов на Полтаву Удары РФ по ТЦК
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РФ атаковала здание ТЦК в Полтаве. Есть погибшие и раненые, в том числе - гражданские

Удар по зданию ТЦК в Полтаве. Атака шахидов

Российские оккупанты нанесли удар по Полтаве, в результате чего возник пожар в здании Полтавского объединенного городского ТЦК и СП.

Об этом сообщили Сухопутные войска, информирует Цензор.НЕТ

"Из-за другого попадания, вблизи Полтавского областного ТЦК и СП, возник пожар на территории частного жилого дома. К сожалению, есть погибшие и раненые, в частности, из числа гражданских. На месте работают экстренные службы. Дополнительная информация о пострадавших уточняется и будет сообщена дополнительно", - говорится в сообщении.

Удар по зданию ТЦК в Полтаве. Атака шахидов

Напомним, утром, 3 июля, в Полтаве прогремел взрыв, город находился под атакой ударных БПЛА.

На этой неделе, 30 июня, российские войска нанесли удар рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Взрыв прогремел в Полтаве. Город под атакой "шахедов"

Автор: 

обстрел (28298) Тахтаулове (776) ТЦК (640) Полтавская область (1206) Полтавский район (55) Сухопутные войска ВСУ (31)


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Топ комментарии
+18
До речі, залишити людей зачиненими у ТЦК під час повітряної тривоги - це злочинна недбалість, що призвела до загибелі людей. Цікаво, за це хтось відповість чи як завжди?
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03.07.2025 10:29 Ответить
+10
Чому вони не знаходились у сховищі? Час був. Мапєд не балістика. Цивільні поза будівлею самі за себе відповідають. Але ті, що були в будівлі ТЦК, то відповідальність керівництва ТЦК.
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03.07.2025 10:29 Ответить
+8
а це ніяк не повязано з путлєром та війною?
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03.07.2025 10:26 Ответить
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а це ніяк не повязано з путлєром та війною?
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03.07.2025 10:26 Ответить
З власного досвіду?
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03.07.2025 10:26 Ответить
До речі, залишити людей зачиненими у ТЦК під час повітряної тривоги - це злочинна недбалість, що призвела до загибелі людей. Цікаво, за це хтось відповість чи як завжди?
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03.07.2025 10:29 Ответить
Цікаво тцк законна військова ціль чи як? Що там ЗЕбіли *********** що влучили в мирних людоловів?
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03.07.2025 10:29 Ответить
Ще один, з нечерноземя?
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03.07.2025 10:48 Ответить
кацапе Begemot Pоpa водкі нєт іді дамой
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03.07.2025 10:31 Ответить
для таких як ти сцикопіхоти створені центри рекрутінгу. збер всю свою чоловічу мужність і йди в ЗСУ сам.
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03.07.2025 10:31 Ответить
Там не для того мама квіточку ростила.
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03.07.2025 10:46 Ответить
Слухай, як ти все встигаєш? Не вилазиш з форуму і одночасно з окопа, ну ти ж на нулі, сподіваюся?
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03.07.2025 10:51 Ответить
я на пенсії. а в окоп замість мене ти підеш. взнаєш що воно таке
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03.07.2025 11:06 Ответить
Твари лапотные,там же утром сотни людей едут и идут на работу,перекресток очень оживленный,рядом центральный рынок.
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03.07.2025 10:26 Ответить
то мабудь на рашистський терор проти мирного населленя України потрібно відповідати дзеркально . ще з початку війни. але ...
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03.07.2025 10:34 Ответить
Без зради, місцевого коригувальника, таке у московитів, не відбувається!! Усе інше, то по мережі, теліпання єрундою!
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03.07.2025 10:51 Ответить
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03.07.2025 10:27 Ответить
Чому вони не знаходились у сховищі? Час був. Мапєд не балістика. Цивільні поза будівлею самі за себе відповідають. Але ті, що були в будівлі ТЦК, то відповідальність керівництва ТЦК.
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03.07.2025 10:29 Ответить
Яке сховище може бути в тюрмі ?
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03.07.2025 10:53 Ответить
Корумпований ТЦК розглядає бусифікований мирняк не за людей, а за ресурс. Тому таке халатне відношення до чужих життів.
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03.07.2025 11:05 Ответить
Блохер "андрій лугандонський" у захваті - він на свою рсняву аудиторію просуває ідею здаватися московії та громити тцк!
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03.07.2025 10:31 Ответить
де таке можна глянути?
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03.07.2025 10:42 Ответить
А вона це з окопу побачила
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03.07.2025 10:48 Ответить
А ти, хвореньке, разом із дрюнею зараз у барбершопі?
Чи спізнюєтесь на манікюр?)))
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03.07.2025 10:57 Ответить
То де можна глянути те, про що ви написали?
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03.07.2025 11:06 Ответить
Що за брехня? Навіть Олешко не просуває такі речі, а Луганський взагалі ловить арапайму на Амазонці і має абсолютно проукраїнські погляди. Ви хоча б інколи заходьте подискутувати, почитати.
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03.07.2025 10:48 Ответить
Зайдіть до блогера "Сергія Неватного" , пару днів тому відео, де це уzzкощелепне л@йно аж вискакує із своїх червоних стрінгів щодо захисту рснявої методички "про спасіння людей будь-якою ціною".

Втікач добре від"ївся на донатах, при манікюрі та педікюрі, розпатякує про те, як правильно здаватися лаптям!

І, до речі, Сергій нагадав цій глямурній шль@ндрі про загиблого пілота F16,
гидота почала верзти взагалі казна що((
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03.07.2025 10:55 Ответить
Це здається вперше по ТЦК відкрили.
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03.07.2025 10:33 Ответить
За последнюю неделю, минимум 3 атаки по ТЦК. Лебедин, Кривой Рог и вот Полтава.
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03.07.2025 10:36 Ответить
Без дій місцевих коригувальників, такі обстріли московитів і ПОПАДАННЯ, не відбуваваються!
Це, очевидні наслідки для України, бездіяльності зеленського та його групи осіб в Урядовому кварталі, з 2019 року!!
Оманські домовленості, він ретельно і системно виконує, разом з помічниками ригоАНАЛІВ!!!
Зеленський-це вирок Україні!!
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03.07.2025 10:36 Ответить
Ну авжеж, на гугл картах ТЦК не відмічені. А коригувальники стоять на дахах і прапорцями показують шахедам куди летіти.
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03.07.2025 10:43 Ответить
Ці всі тцк поьудовані ще при дремучому совку, і нічого з тих часів у них не змінилося.
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03.07.2025 10:43 Ответить
Їх час від часу пересовують щоб запутати орків. А хтось взяв та і здав координати, дійсні.
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03.07.2025 10:52 Ответить
Може, розмістити ТЦК в поліцейських дільницях?
Нехай орки попробують вдарити по своїх.
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03.07.2025 10:54 Ответить
Тобто по цивільних. Так і скажи. Орки і цивільні одне й те саме? Ха ха ха.
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03.07.2025 11:10 Ответить
Плєшивого підара мотивує припинення поставок зброї з США, так війна точно припиниться, як і хоче Трумп.
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03.07.2025 10:38 Ответить
В Україні 3 липня відзначають День зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України...
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03.07.2025 10:40 Ответить
В цьому році це сумне свято. Вітчизняні ракети ППО клоуни закатали в асфальт, а імпортні нам більше не дають. Копайте могили, вони скоро ***********.
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03.07.2025 10:51 Ответить
ТЦКшники залізли в бомбосховище а затриманих ухилянтів залишили зачиненими в буцегарні.Загинули "цивільні"....
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03.07.2025 10:52 Ответить
Теперь слова - "поедем в тцк" будут иметь совсем иной смысл,чем "оновим ваши данные".
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03.07.2025 10:52 Ответить
Ну-ну!!!
Будівля ТЦК та СП такий вкрай важливий стратегічний об'єкт, що рф ну прямо "мріяла" про його знищення.
Або навели ж самі ТЦК-шники щоб замести сліди своїх злоченів після бусифікації, або спланована диверсія п'ятої колони, як в Україні, судячи з новин, досить інтенсивно підіймає голову та заявляє про себе.
Ащо, СБУ не працює, Національна поліція лише відловлює потенційний мобілізаційний ресурс на вулицях міс та доставляє до ТЦК та СП, - працює у якості таксі, їм не до боротьби зі злочинністю.
Ось й закономірний результат!
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03.07.2025 11:03 Ответить
А що там робили цивільні під час тривоги? Хтось закрив, щоб не втекли?
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03.07.2025 11:07 Ответить
Таваріщі!
Погано працюєте, таваріщі.
Вже заради зриву мобілізації доводиться дрони витрачати.
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03.07.2025 11:10 Ответить
 
 