Враг ударил "шахедом" рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге, потерь среди личного состава нет, ранены гражданские лица, - Сухопутные войска
Сегодня, 30 июня 2025 года, врагом нанесен удар с помощью БПЛА рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Кривой Рог Днепропетровской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск.
Как отмечается, благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава.
Военнослужащие и гражданские работники учреждения прием граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии.
Однако, к сожалению, есть раненые среди гражданских лиц, которые находились рядом с местом вражеской атаки. На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.
Напомним, утром, 30 июня 2025 года, оккупанты ударили по Кривому Рогу БпЛА.
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А жаль. Это те, которые Валадимира Аляхсандровичя недозабрали.