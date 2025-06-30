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Враг ударил "шахедом" рядом со зданием ТЦК в Кривом Роге, потерь среди личного состава нет, ранены гражданские лица, - Сухопутные войска

Атака шахеда на Кривой Рог. Последствия обстрела

Сегодня, 30 июня 2025 года, врагом нанесен удар с помощью БПЛА рядом со зданием одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Кривой Рог Днепропетровской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Сухопутных войск.

Как отмечается, благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травмирования и потерь среди личного состава.

Военнослужащие и гражданские работники учреждения прием граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии.

Однако, к сожалению, есть раненые среди гражданских лиц, которые находились рядом с местом вражеской атаки. На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.

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Напомним, утром, 30 июня 2025 года, оккупанты ударили по Кривому Рогу БпЛА.

Автор: 

Кривой Рог (1409) ТЦК (632) Шахед (1238) Днепропетровская область (4165) Криворожский район (136) Сухопутные войска ВСУ (28)


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"Дружній вогонь." Буває.
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30.06.2025 12:42 Ответить
Схоже, пілота того шахеда скоро відправлять у м'ясний штурм, бо трохи своїх не вбив.
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30.06.2025 12:43 Ответить
Рускій, сховай кремлівські вуха.
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30.06.2025 13:14 Ответить
У нас москалів виключно кацапами називають, ти хто такий що так "лагідно" про них пишеш?
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30.06.2025 13:21 Ответить
потерь среди личного состава не Источник: https://censor.net/ru/n3560682
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А жаль. Это те, которые Валадимира Аляхсандровичя недозабрали.
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30.06.2025 12:54 Ответить
Неписатиму нічого бо заблочать. Але ж всі і так зрозуміли..... недольот...
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30.06.2025 13:21 Ответить
Значить або удар прийшовся по якомусь іншому об'єкту, або це просто впав збитий шахед.
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30.06.2025 13:25 Ответить
 
 