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Новости Атака шахедов на Кривой Рог Взрывы в Кривом Роге
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РФ атаковала Кривой Рог "шахедами". Трое раненых (обновлено)

Взрывы в Кривом Роге 30 июня. Что известно

В Кривом Роге на Днепропетровщине прогремел взрыв.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.

Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул позже сообщил: "Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".

Позже он заявил, что в результате вражеской атаки трое раненых. Один из них "тяжелый", уже в операционной.

Читайте: Рашисты ударили по Камышанам из артиллерии. Погиб мужчина

Автор: 

Кривой Рог (1409) обстрел (28254) Шахед (1238) Днепропетровская область (4160) Криворожский район (136)


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От мені цікаво, коли вже почнуть розвалювати кібеням ті кляті установки іскандерів на стартовій позиції і не тільки. З мопедам теж було б цікаво бачити, як шахедниці по дорозі вибухають.
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30.06.2025 10:28 Ответить
Іскандерів нічим достати.
Вантажівка с 7-ма мопедами коштує на порядок дешевше ніж те чим її можна дістати.
П.С. Вибуху не чув. Найдовше місто в Європі Є-моє!
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30.06.2025 10:53 Ответить
Кожен день раша атакує таке місто раша атакує таке, а непише Україна завдала масованого ракетно- дрогнового удару по Москві Санкт Петербургу, таке непишуть бо такого нема,а чомууу ??? Думайте!
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30.06.2025 10:56 Ответить
На фронті просуваються ,по тилу б'ють масовано кожний день,ніч в Зеленський пустить три дрони по ближнім областям раши і все! Не може він бити по москві бо там хазяєва!
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30.06.2025 10:59 Ответить
незрозуміло, чому його не збили, напрямок був відомий, писали всюди, де про це пишуть..., й це не ракета, летів якийсь час... й ніхто-нічого...
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30.06.2025 12:19 Ответить
 
 