РФ атаковала Кривой Рог "шахедами". Трое раненых (обновлено)
В Кривом Роге на Днепропетровщине прогремел взрыв.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Воздушные силы предупредили об угрозе применения ударных БпЛА.
Глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул позже сообщил: "Кривой Рог. Взрывы. Шахедная атака. Есть попадания. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет".
Позже он заявил, что в результате вражеской атаки трое раненых. Один из них "тяжелый", уже в операционной.
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П.С. Вибуху не чув. Найдовше місто в Європі Є-моє!