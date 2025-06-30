Рашисты ударили по Камышанам из артиллерии. Погиб мужчина

Российские оккупационные войска из артиллерии обстреляли Херсонскую область, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.

Около 5 утра российские захватчики нанесли артиллерийский удар по поселку Камышаны.

"В результате атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина", - говорится в сообщении.

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