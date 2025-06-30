Рашисты ударили по Камышанам из артиллерии. Погиб мужчина
Российские оккупационные войска из артиллерии обстреляли Херсонскую область, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, информирует Цензор.НЕТ.
Около 5 утра российские захватчики нанесли артиллерийский удар по поселку Камышаны.
"В результате атаки травмы, несовместимые с жизнью, получил 47-летний мужчина", - говорится в сообщении.
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Владимир #594971
показать весь комментарий30.06.2025 09:28 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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