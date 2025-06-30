Рашисти вдарили по Комишанах з артилерії. Загинув чоловік
Російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинув чоловік.
Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 5 ранку російські загарбники завдали артилерійського удару по селищу Комишани.
"Внаслідок атаки травми, несумісні з життям, отримав 47-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.
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Владимир #594971
показати весь коментар30.06.2025 09:28 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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