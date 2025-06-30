УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10132 відвідувача онлайн
Новини обстріли Херсонщини
343 1

Рашисти вдарили по Комишанах з артилерії. Загинув чоловік

РФ вдарила по Комишанах. Загинув чоловік

Російські окупаційні війська з артилерії обстріляли Херсонщину, внаслідок чого загинув чоловік.

Про це повідомила пресслужба прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 5 ранку російські загарбники завдали артилерійського удару по селищу Комишани.

"Внаслідок атаки травми, несумісні з життям, отримав 47-річний чоловік", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: 14 людей поранено, із них три - працівники ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (29558) Херсонська область (5950) Херсонський район (408) Комишани (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
30.06.2025 09:28 Відповісти
 
 