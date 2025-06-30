РФ атакувала Кривий Ріг "шахедами". Троє поранених (оновлено)

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул згодом повідомив: "Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

Згодом він заявив, що внаслідок ворожої атаки троє поранених. Один з них "важкий", вже в операційній.

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