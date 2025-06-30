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Новини Вибухи у Кривому Розі Атака шахедів на Кривий Ріг
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РФ атакувала Кривий Ріг "шахедами". Троє поранених (оновлено)

Вибухи у Кривому Розі 30 червня. Що відомо

У Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунав вибух.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Повітряні сили попередили про загрозу застосування ударних БпЛА.

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул згодом повідомив: "Кривий Ріг. Вибухи. Шахедна атака. Є влучання. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".

Згодом він заявив, що внаслідок ворожої атаки троє поранених. Один з них "важкий", вже в операційній.

Читайте: Рашисти вдарили по Комишанах з артилерії. Загинув чоловік

Автор: 

Кривий Ріг (1367) обстріл (29558) Шахед (1241) Дніпропетровська область (3943) Криворізький район (148)


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От мені цікаво, коли вже почнуть розвалювати кібеням ті кляті установки іскандерів на стартовій позиції і не тільки. З мопедам теж було б цікаво бачити, як шахедниці по дорозі вибухають.
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30.06.2025 10:28 Відповісти
Іскандерів нічим достати.
Вантажівка с 7-ма мопедами коштує на порядок дешевше ніж те чим її можна дістати.
П.С. Вибуху не чув. Найдовше місто в Європі Є-моє!
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30.06.2025 10:53 Відповісти
Кожен день раша атакує таке місто раша атакує таке, а непише Україна завдала масованого ракетно- дрогнового удару по Москві Санкт Петербургу, таке непишуть бо такого нема,а чомууу ??? Думайте!
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30.06.2025 10:56 Відповісти
На фронті просуваються ,по тилу б'ють масовано кожний день,ніч в Зеленський пустить три дрони по ближнім областям раши і все! Не може він бити по москві бо там хазяєва!
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30.06.2025 10:59 Відповісти
 
 