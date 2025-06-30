Последствия удара "шахеда" по Кривому Рогу: возник пожар, повреждены автомобили. ФОТОрепортаж
В результате атаки БПЛА на Кривой Рог ранения получили 3 человека.
Последствия вражеской атаки обнародовала пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.
"Повреждены 5 автомобилей. Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела", - говорится в сообщении.
Напомним, утром, 30 июня 2025 года, оккупанты ударили по Кривому Рогу БПЛА.
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