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Последствия удара "шахеда" по Кривому Рогу: возник пожар, повреждены автомобили. ФОТОрепортаж

В результате атаки БПЛА на Кривой Рог ранения получили 3 человека.

Последствия вражеской атаки обнародовала пресс-служба ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

"Повреждены 5 автомобилей. Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела", - говорится в сообщении.

Напомним, утром, 30 июня 2025 года, оккупанты ударили по Кривому Рогу БПЛА.

Читайте: Ночью враг атаковал Днепропетровскую область: повреждено сельскохозяйственное предприятие, дома и газопровод. ФОТО

Атака шахеда на Кривой Рог. Последствия обстрела
Атака шахеда на Кривой Рог. Последствия обстрела
Атака шахеда на Кривой Рог. Последствия обстрела
Атака шахеда на Кривой Рог. Последствия обстрела
Атака шахеда на Кривой Рог. Последствия обстрела

Автор: 

Кривой Рог (1409) обстрел (28254) Днепропетровская область (4165) Криворожский район (136)


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