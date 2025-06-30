Ночью враг атаковал Днепропетровскую область: повреждены сельскохозяйственное предприятие, дома и газопровод. ФОТО

Российские захватчики ночью атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

В результате атаки в Маломихайловской громаде Синельниковского района произошел пожар. Повреждено сельскохозяйственное предприятие и тракторы.

С вечера и до утра продолжались атаки по Никопольщине. Оккупанты запускали беспилотники и обстреливали из артиллерии.

Целили по райцентру, Мировской, Покровской и Марганецкой громадам. Поврежден частный дом и газопровод.

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