Ночью враг атаковал Днепропетровскую область: повреждены сельскохозяйственное предприятие, дома и газопровод. ФОТО
Российские захватчики ночью атаковали Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
В результате атаки в Маломихайловской громаде Синельниковского района произошел пожар. Повреждено сельскохозяйственное предприятие и тракторы.
С вечера и до утра продолжались атаки по Никопольщине. Оккупанты запускали беспилотники и обстреливали из артиллерии.
Целили по райцентру, Мировской, Покровской и Марганецкой громадам. Поврежден частный дом и газопровод.
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