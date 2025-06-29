Один человек погиб вследствие российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА

29 июня российские войска били по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Сергея Лысака.

"Несколько раз за день враг бил по Никополю, применяя БпЛА и артиллерию. Изуродована инфраструктура. Главное - никто не пострадал", - написал он.

В Синельниковском районе россияне атаковали Маломихайловскую, Новопавловскую и Межевскую громаду.

Вследствие обстрелов погиб мужчина. Произошел пожар в гимназии.

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