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Один человек погиб вследствие российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА

Обстрелы Никопольщины

29 июня российские войска били по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Сергея Лысака.

"Несколько раз за день враг бил по Никополю, применяя БпЛА и артиллерию. Изуродована инфраструктура. Главное - никто не пострадал", - написал он.

В Синельниковском районе россияне атаковали Маломихайловскую, Новопавловскую и Межевскую громаду.

Вследствие обстрелов погиб мужчина. Произошел пожар в гимназии.

Читайте: Оккупанты в течение дня атаковали два района Днепропетровщины: пострадали два человека, повреждены дома, произошли пожары. ФОТО

Автор: 

обстрел (28239) Днепропетровская область (4160) Никопольский район (300) Синельниковский район (107) война в Украине (4975)


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