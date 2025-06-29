Один человек погиб вследствие российских обстрелов Днепропетровщины, - ОВА
29 июня российские войска били по Синельниковскому и Никопольскому районам Днепропетровщины.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы ОВА Сергея Лысака.
"Несколько раз за день враг бил по Никополю, применяя БпЛА и артиллерию. Изуродована инфраструктура. Главное - никто не пострадал", - написал он.
В Синельниковском районе россияне атаковали Маломихайловскую, Новопавловскую и Межевскую громаду.
Вследствие обстрелов погиб мужчина. Произошел пожар в гимназии.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль