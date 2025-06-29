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Враг атаковал дроном автомобиль в Синельниковском районе: погиб мужчина

Дрон со взрывчаткой

Днем 29 июня 2025 года войска РФ атаковали fpv-дроном автомобиль в Маломихайловской громаде Синельниковского района Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Трагическая весть из Маломихайловской громады, что на Синельниковщине... По ней враг ударил fpv-дроном. Попал прямо по авто, в котором находился 72-летний мужчина. К сожалению, он погиб", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту нет.

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Автор: 

Днепропетровская область (4160) Синельниковский район (107) Маломихайловка (2)


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29.06.2025 13:23 Ответить
Що це за, *******, ЕфПіВі такий, що хєр знає куди нам за спину в тил залетів?
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29.06.2025 14:29 Ответить
 
 