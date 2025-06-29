Ворог атакував дроном автівку на Синельниківщині: загинув чоловік
Вдень 29 червня 2025 року війська РФ атакували fpv-дроном автівку у Маломихайлівській громаді Синельниківського району на Дніпропетровщині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Трагічна звістка з Маломихайлівської громади, що на Синельниківщині...По ній ворог вдарив fpv-дроном. Поцілив просто по авто, в якому знаходився 72-річний чоловік. На жаль, він загинув", - йдеться у повідомленні.
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показати весь коментар29.06.2025 13:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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