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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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Оккупанты в течение дня атаковали два района Днепропетровщины: пострадали два человека, повреждены дома, произошли пожары. ФОТО

В течение дня субботы, 28 июня, российские захватчики атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Пострадали две женщины.

Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Никопольщину враг атаковал беспилотниками и артиллерией. Оккупанты били по самому Никополю, а также Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах.

обстрелы Днепропетровской области

Повреждены инфраструктура и два частных дома. Произошел пожар сухой травы.

По Синельниковщине российская армия ударила FPV-дроном и КАБами. Пострадали Межевская и Великомихайловская громады.

обстрелы Днепропетровской области

Вследствие обстрелов пострадали два человека. Женщина 68 лет госпитализирована в состоянии средней тяжести. 69-летняя пострадавшая будет лечиться амбулаторно. Загорелись два дома. Разбито авто.

По уточненной информации, ночью агрессор ударил БпЛА по Межевской громаде. Рано утром сбросил боеприпас с беспилотника на Маломихайловскую. Побиты три частных дома.

Смотрите также: Оккупанты били по Никопольщине и Синельниковщине: повреждены многоэтажка, частные дома и аптека. ФОТОрепортаж

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обстрел (28218) Днепропетровская область (4156) Никопольский район (299) Синельниковский район (105)


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