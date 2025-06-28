Оккупанты в течение дня атаковали два района Днепропетровщины: пострадали два человека, повреждены дома, произошли пожары. ФОТО
В течение дня субботы, 28 июня, российские захватчики атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области. Пострадали две женщины.
Об этом в телеграм-канале сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Никопольщину враг атаковал беспилотниками и артиллерией. Оккупанты били по самому Никополю, а также Марганецкой, Покровской, Мировской, Червоногригорьевской громадах.
Повреждены инфраструктура и два частных дома. Произошел пожар сухой травы.
По Синельниковщине российская армия ударила FPV-дроном и КАБами. Пострадали Межевская и Великомихайловская громады.
Вследствие обстрелов пострадали два человека. Женщина 68 лет госпитализирована в состоянии средней тяжести. 69-летняя пострадавшая будет лечиться амбулаторно. Загорелись два дома. Разбито авто.
По уточненной информации, ночью агрессор ударил БпЛА по Межевской громаде. Рано утром сбросил боеприпас с беспилотника на Маломихайловскую. Побиты три частных дома.
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