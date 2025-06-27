Оккупанты били по Никопольщине и Синельниковщине: повреждены многоэтажка, частные дома и аптека. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 27 июня российские войска обстреливали из артиллерии и беспилотниками Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области, вследствие чего есть разрушения.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В частности, по Никопольщине агрессор бил беспилотниками и артиллерией. Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская громады. Повреждены инфраструктура, аптека, многоэтажка, частный дом, легковушки.
Также отмечается, что среди четырех пострадавших из-за утреннего удара по Никополю один остается в больнице. Это 25-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести.
Кроме того, российская армия направила БпЛА и на Украинскую громаду Синельниковского района. Загорелся частный дом. Изуродованы автомобиль и трактор.
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