Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, девятиэтажный дом и газопровод. ФОТО
В течение дня 22 июня российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, по Никопольщине россияне били тяжелой артиллерией и дронами. Сбрасывали на населенные пункты и боеприпасы с БпЛА. Громко было в райцентре, Мировской, Червоногригорьевской, Марганецкой и Покровской громадах.
В результате атаки россиян изуродованы инфраструктура, девятиэтажка, газопровод. Загорелся частный дом.
Кроме того, враг направил беспилотник на Михайловскую громаду Синельниковского района. Огнем охватило хозяйственное сооружение. Поврежден также дом местных жителей.
Отмечается, что люди не пострадали.
