Враг атаковал два района Днепропетровщины: повреждена инфраструктура, девятиэтажный дом и газопровод. ФОТО

В течение дня 22 июня российские войска обстреливали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровской области.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, по Никопольщине россияне били тяжелой артиллерией и дронами. Сбрасывали на населенные пункты и боеприпасы с БпЛА. Громко было в райцентре, Мировской, Червоногригорьевской, Марганецкой и Покровской громадах.

В результате атаки россиян изуродованы инфраструктура, девятиэтажка, газопровод. Загорелся частный дом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне пытаются выйти на административные границы Днепропетровщины, но их попытки напрасны, - ОСГВ "Хортиця"

Кроме того, враг направил беспилотник на Михайловскую громаду Синельниковского района. Огнем охватило хозяйственное сооружение. Поврежден также дом местных жителей.

Отмечается, что люди не пострадали.

Также смотрите: Оккупанты атаковали Никопольщину дронами и из артиллерии: Семеро пострадавших, в том числе шесть правоохранителей. ФОТОрепортаж (обновлено)