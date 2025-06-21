Россияне пытаются выйти на административные границы Днепропетровщины, но их попытки - напрасны, - ОСГВ "Хортиця"
Российских захватчиков нет ни в Днепропетровской области, ни на административной границе области. Попытки оккупантов выйти на админграницы Днепропетровской области - напрасны.
Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортиця0000" майор Виктор Трегубов, передает АрміяInform, информирует Цензор.НЕТ.
"Врага удается сдерживать, хотя большие усилия они прилагают именно там. Это сейчас - одно из двух основных направлений противника. Причем это является определенным изменением, по сравнению с тем, что было раньше. Если на том же Лиманском давление стабильно уже длительное время, то к выполнению задачи по выходу на админграницы Днепровщины они приступили где-то в апреле. Явно хотели сделать это до 9 мая, но, как видим, не удалось",- сказал спикер.
По его словам, бои на этом направлении выглядят специфически, поскольку там много населенных пунктов и большие пространства между ними.
"Это выглядит как попытка россиян протянуть к этим населенным пунктам такие вот щупальца, закрепиться и пойти дальше. Но - безуспешно",- рассказал военный.
Трегубов отметил, что российских военных нет ни в Днепропетровской области, ни на административной границе области.
Он добавил, что на Новопавловском направлении враг так же пытается продвигаться в сторону Днепровщины, но безуспешно.
"Следует понять, что это для нас - два направления, а для них, фактически, западная часть Покровского направления. Также безуспешны попытки россиян прорываться на соседних направлениях через Часов Яр, Торецк и окружающие села", - рассказал спикер.
