РФ активизировала наступление на Покровском и Новопавловском направлениях, - ОСГВ "Хортица"
На Покровском, Новопавловском, Лиманском, Купянском, Харьковском, Торецком и Краматорском направлениях наблюдается высокая активность российских оккупационных войск, что свидетельствует об оживлении летнего наступления.
Об этом в эфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, только за предыдущие сутки враг совершил 46 атак на Покровском направлении, 32 - на Новопавловском, 14 - на Лиманском, 11 - на Купянском, 7 - на Харьковском, 15 - на Торецком и 10 - на Краматорском.
Трегубов отметил, что противник концентрирует значительные силы на Покровском направлении, где сосредоточено несколько общевойсковых армий и широкую номенклатуру техники. Несмотря на это, попытки захватить Покровск завершились для оккупантов безуспешно и с большими потерями.
Сейчас часть российских сил пытается продвинуться в направлении Днепропетровской области, другая - прорваться на север за трассу Покровск-Константиновка. В то же время украинские силы сдерживают продвижение противника и ведут активную оборону.
Спикер также сообщил, что враг активно применяет малые пехотные группы, легкую технику и использует лесополосы для скрытого продвижения. Кроме того, оккупанты активно применяют авиационные управляемые бомбы (КАБы), хотя их эффективность остается невысокой.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль