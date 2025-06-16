РФ активизировала наступление на Покровском и Новопавловском направлениях, - ОСГВ "Хортица"

На Покровском, Новопавловском, Лиманском, Купянском, Харьковском, Торецком и Краматорском направлениях наблюдается высокая активность российских оккупационных войск, что свидетельствует об оживлении летнего наступления.

Об этом в эфире заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, только за предыдущие сутки враг совершил 46 атак на Покровском направлении, 32 - на Новопавловском, 14 - на Лиманском, 11 - на Купянском, 7 - на Харьковском, 15 - на Торецком и 10 - на Краматорском.

Трегубов отметил, что противник концентрирует значительные силы на Покровском направлении, где сосредоточено несколько общевойсковых армий и широкую номенклатуру техники. Несмотря на это, попытки захватить Покровск завершились для оккупантов безуспешно и с большими потерями.

Сейчас часть российских сил пытается продвинуться в направлении Днепропетровской области, другая - прорваться на север за трассу Покровск-Константиновка. В то же время украинские силы сдерживают продвижение противника и ведут активную оборону.

Спикер также сообщил, что враг активно применяет малые пехотные группы, легкую технику и использует лесополосы для скрытого продвижения. Кроме того, оккупанты активно применяют авиационные управляемые бомбы (КАБы), хотя их эффективность остается невысокой.

