За сутки на фронте 175 боестолкновений. Более трети из них на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб
Враг не сбавляет темпа атак на восточном направлении фронта. Также за прошедшие сутки зафиксировано увеличение вражеских штурмов на Харьковщине. Всего произошло 175 боестолкновений.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Обстрелы Украины
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных и 54 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 99 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5852 обстрела, из них 67 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3081 дрон-камикадзе.
Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Петрушевка Сумской области; Красный Хутор, Гремячка Черниговской области; Коптево, Новопавловка, Полтавка, Разино, Сухой Яр, Новополь, Толстой, Воскресенка, Мирное Донецкой области; Новодаровка, Зализнічное Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.
Бои на востоке
На Харьковском направлении противник семь раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Довгенького.
На Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загрызово, Степной Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Ольговки, Карповки, Торского и Григорьевки.
На Северском направлении наши защитники отбили четыре штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки и Григорьевки.
На Краматорском направлении зафиксировано десять боестолкновений вблизи Часова Яра, Белой Горы, Новомаркового и Курдюмовки.
На Торецком направлении враг совершил 15 атак вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспасского, Александро-Калинового и Яблоновки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска.
На Новопавловском направлении наши защитники остановили 32 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Одрадного, Богатыря.
Ситуация на юге и севере
На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.
За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий противник не проводил.
На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 24 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 25 управляемых авиабомб, а также осуществил 233 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Удары по врагу
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.
За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.
В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1200 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 95 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, девять ракет, 79 единиц автомобильной и единицу специальной техники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль