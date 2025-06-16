РУС
За сутки на фронте 175 боестолкновений. Более трети из них на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

Бої на півдні

Враг не сбавляет темпа атак на восточном направлении фронта. Также за прошедшие сутки зафиксировано увеличение вражеских штурмов на Харьковщине. Всего произошло 175 боестолкновений.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Обстрелы Украины

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 4 ракетных и 54 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 99 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, совершил 5852 обстрела, из них 67 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3081 дрон-камикадзе.

Авиаударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Петрушевка Сумской области; Красный Хутор, Гремячка Черниговской области; Коптево, Новопавловка, Полтавка, Разино, Сухой Яр, Новополь, Толстой, Воскресенка, Мирное Донецкой области; Новодаровка, Зализнічное Запорожской области; Одрадокаменка Херсонской области.

Бои на востоке

На Харьковском направлении противник семь раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Довгенького.

Бои на утро 16 июня

На Купянском направлении произошло 11 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Голубовки, Загрызово, Степной Новоселовки, в сторону Петропавловки и Новой Кругляковки.

Бои на утро 16 июня

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз, пытаясь продвинуться вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Ольговки, Карповки, Торского и Григорьевки.

Бои на утро 16 июня

На Северском направлении наши защитники отбили четыре штурма оккупационных войск вблизи Серебрянки и Григорьевки.

Бои на утро 16 июня

На Краматорском направлении зафиксировано десять боестолкновений вблизи Часова Яра, Белой Горы, Новомаркового и Курдюмовки.

Бои на утро 16 июня

На Торецком направлении враг совершил 15 атак вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспасского, Александро-Калинового и Яблоновки.

Бои на утро 16 июня

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска.

Бои на утро 16 июня

На Новопавловском направлении наши защитники остановили 32 попытки врага прорвать оборонительные рубежи в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Запорожья, Новоукраинки, Мирного, Шевченко, Одрадного, Богатыря.

Бои на утро 16 июня

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении наши защитники отбили три вражеских штурмовых действия в районе Новоандреевки.

Бои на утро 16 июня

За прошедшие сутки на Гуляйпольском и Приднепровском направлениях наступательных действий противник не проводил.

На Курском направлении подразделения Сил обороны Украины вчера отбили 24 атаки российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 12 авиационных ударов с применением 25 управляемых авиабомб, а также осуществил 233 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе девять - из реактивных систем залпового огня.

Бои на утро 16 июня

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 22 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских захватчиков.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1200 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 18 артиллерийских систем, одно средство противовоздушной обороны, 95 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, девять ракет, 79 единиц автомобильной и единицу специальной техники.

Также читайте: С начала суток на фронте произошло 133 боестолкновения, на Покровском направлении обезврежено 136 оккупантов, - Генштаб

