Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 005 060 человек (+1200 за сутки), 10 939 танков, 29 208 артсистем, 22 811 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 005 060 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.25 ориентировочно составляют:
личного состава - около 1005060 (+1200) человек,
танков - 10939 (+2) ед,
боевых бронированных машин - 22811 (+7) ед,
артиллерийских систем - 29208 (+18) ед,
РСЗО - 1418 (+0) ед,
средства ППО - 1187 (+1) ед,
самолетов - 416 (+0) ед,
вертолетов - 337 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 40804 (+95),
крылатые ракеты - 3346 (+9),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 52096 (+79) ед,
специальная техника - 3916 (+1)
Такими темпами 2-й миллион нащёлкают в начале 2026-го.
Дяка ВОЇНАМ за важку працю 24/7/365×11!
108! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніки мінімум. Але ППО і спецтехніка майже кожен день присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 005 000 це більше, ніж все міське населення Володимирської області.
Сподіваюсь завтра буде республіка саха (якутія).