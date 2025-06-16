РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 005 060 человек (+1200 за сутки), 10 939 танков, 29 208 артсистем, 22 811 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Уничтожение российской техники

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 005 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1005060 (+1200) человек,

танков - 10939 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 22811 (+7) ед,

артиллерийских систем - 29208 (+18) ед,

РСЗО - 1418 (+0) ед,

средства ППО - 1187 (+1) ед,

самолетов - 416 (+0) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40804 (+95),

крылатые ракеты - 3346 (+9),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 52096 (+79) ед,

специальная техника - 3916 (+1)

Инфографика

Комментировать
За 4 дня после юбилея ещё 5 тысяч свинособак в скотомогильнике.
Такими темпами 2-й миллион нащёлкают в начале 2026-го.
показать весь комментарий
16.06.2025 07:41 Ответить
Тільки ППО та лемінги стабільні...
Дяка ВОЇНАМ за важку працю 24/7/365×11!
показать весь комментарий
16.06.2025 07:42 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває!! Слава ЗСУ !!))
показать весь комментарий
16.06.2025 07:44 Ответить
У москалів геть сутужно з металобрухтом!!))
показать весь комментарий
16.06.2025 07:45 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показать весь комментарий
16.06.2025 07:57 Ответить
Минув 4135 день москальсько-української війни.
108! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніки мінімум. Але ППО і спецтехніка майже кожен день присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 005 000 це більше, ніж все міське населення Володимирської області.
показать весь комментарий
16.06.2025 08:42 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2025 08:44 Ответить
показать весь комментарий
16.06.2025 09:19 Ответить
Закінчуються не тільки танки а і буханки.
показать весь комментарий
16.06.2025 09:37 Ответить
броня появилась... але - мізер!
показать весь комментарий
16.06.2025 10:13 Ответить
👍Ооооо, владімірская губєрнія по пиз...і пішла! Приємно! 😁
показать весь комментарий
16.06.2025 10:50 Ответить
Поки що тільки міське населення вся губернія 1 298 тис.
Сподіваюсь завтра буде республіка саха (якутія).
показать весь комментарий
16.06.2025 11:23 Ответить
Артилерія стала менше, ніж раніше.
показать весь комментарий
17.06.2025 09:03 Ответить
 
 