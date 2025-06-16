Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 005 060 человек (+1200 за сутки), 10 939 танков, 29 208 артсистем, 22 811 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1 005 060 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.06.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 1005060 (+1200) человек,

танков - 10939 (+2) ед,

боевых бронированных машин - 22811 (+7) ед,

артиллерийских систем - 29208 (+18) ед,

РСЗО - 1418 (+0) ед,

средства ППО - 1187 (+1) ед,

самолетов - 416 (+0) ед,

вертолетов - 337 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 40804 (+95),

крылатые ракеты - 3346 (+9),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 52096 (+79) ед,

специальная техника - 3916 (+1)

