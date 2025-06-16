Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 005 060 осіб (+1200 за добу), 10 939 танків, 29 208 артсистем, 22 811 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 005 060 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 1005060 (+1200) осіб,
танків ‒ 10939 (+2) од,
бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од,
артилерійських систем – 29208 (+18) од,
РСЗВ – 1418 (+0) од,
засоби ППО ‒ 1187 (+1) од,
літаків – 416 (+0) од,
гелікоптерів – 337 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40804 (+95),
крилаті ракети ‒ 3346 (+9),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,
спеціальна техніка ‒ 3916 (+1)
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Такими темпами 2-й миллион нащёлкают в начале 2026-го.
Дяка ВОЇНАМ за важку працю 24/7/365×11!
108! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніки мінімум. Але ППО і спецтехніка майже кожен день присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 005 000 це більше, ніж все міське населення Володимирської області.
Сподіваюсь завтра буде республіка саха (якутія).