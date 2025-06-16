УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 005 060 осіб (+1200 за добу), 10 939 танків, 29 208 артсистем, 22 811 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Знищення російської техніки

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 005 060 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 16.06.25 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 1005060 (+1200) осіб,

танків ‒ 10939 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 22811 (+7) од,

артилерійських систем – 29208 (+18) од,

РСЗВ – 1418 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1187 (+1) од,

літаків – 416 (+0) од,

гелікоптерів – 337 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 40804 (+95),

крилаті ракети ‒ 3346 (+9),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 52096 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 3916 (+1)

Інфографіка

+20
Минув 4135 день москальсько-української війни.
108! одиниць знищеної техніки та 1200! чумардосів за день.
Техніки мінімум. Але ППО і спецтехніка майже кожен день присутні.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 005 000 це більше, ніж все міське населення Володимирської області.
показати весь коментар
16.06.2025 08:42 Відповісти
+14
Тільки ППО та лемінги стабільні...
Дяка ВОЇНАМ за важку працю 24/7/365×11!
показати весь коментар
16.06.2025 07:42 Відповісти
+13
За 4 дня после юбилея ещё 5 тысяч свинособак в скотомогильнике.
Такими темпами 2-й миллион нащёлкают в начале 2026-го.
показати весь коментар
16.06.2025 07:41 Відповісти
