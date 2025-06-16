За добу на фронті 175 боєзіткнень. Понад третину з них на Покровському та Новопавліському напрямках, - Генштаб

Ворог не збавляє темпу атак на східному напрямку фронту. Також минулої доби зафіксовано збільшення ворожих штурмів на Харківщині. Загалом відбулося 175 боєзіткнень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Обстріли України

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 4 ракетних і 54 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 5852 обстріли, з них 67 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3081 дрон-камікадзе.

Авіаударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Петрушівка Сумської області; Красний Хутір, Грем’ячка Чернігівської області; Коптєве, Новопавлівка, Полтавка, Разіне, Сухий Яр, Новопіль, Толстой, Воскресенка, Мирне Донецької області; Новодарівка, Залізничне Запорізької області; Одрадокам’янка Херсонської області.

Бої на сході

На Харківському напрямку противник сім разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Голубівки, Загризового, Степової Новоселівки, у бік Петропавлівки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 14 разів, намагаючись просунутися поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Ольгівки, Карпівки, Торського й Григорівки.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили чотири штурми окупаційних військ поблизу Серебрянки та Григорівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано десять боєзіткнень поблизу Часового Яру, Білої Гори, Новомаркового та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 15 атак поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського, Олександро-Калинового та Яблунівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмів агресора у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська.

На Новопавлівському напрямку наші захисники зупинили 32 спроби ворога прорвати оборонні рубежі у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Запоріжжя, Новоукраїнки, Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря.

Ситуація на півдні та півночі

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожі штурмові дії в районі Новоандріївки.

Минулої доби на Гуляйпільському та Придніпровському напрямках наступальних дій противник не проводив.

На Курському напрямку підрозділи Сил оборони України вчора відбили 24 атаки російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 25 керованих авіабомб, а також здійснив 233 артилерійські обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема дев’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі та техніці й активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 22 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських загарбників.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили два танки, сім бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 95 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, дев’ять ракет, 79 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки.

