Тривали бої в міській забудові Часового Яру та Торецька. Атаки ворога відбито, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 15 червня 2025 року, на Харківському напрямку противник проводив наступальні дії у Вовчанську та в напрямку Стариці. Атаки відбито, противник зазнав втрат та відійшов.

Як зазначається, на Куп’янському напрямку штурмові групи ворога безуспішно намагалися прорвати нашу оборону в районах Петропавлівки, Степової Новосілки та Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку загарбники атакували неподалік Новоєгорівки, Зеленої Долини, Шандриголового, Торського та у Серебрянському лісництві. Нашими підрозділами не допущено погіршення тактичного положення.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Сіверському напрямку противник не полишає спроб прорвати нашу оборону в районі Григорівки. Втрат наших позицій не допущено.

Окрім того, зазначається, що на Краматорському та Торецькому напрямках відбулися боєзіткнення в районі Предтечиного, Білої Гори, Курдюмівки, Петрівки та Яблунівки. Тривали бойові дії в міській забудові Часового Яру та Торецька. Атаки ворога відбито.

"На Покровському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах населених пунктів Коптєве, Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Звірове та Удачне. Загарбники також намагалися прорвати нашу оборону неподалік Андріївки та Олексіївки. Наші підрозділи продовжують знищувати переважаючі сили противника з метою сповільнення та припинення його наступальних дій", - йдеться у повідомленні.

Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку українські оборонці відбивали штурмові дії ворога в районах Костянтинополя, Веселого, Багатиря та в напрямку Запоріжжя Донецької області. Сили оборони протистоять намаганням противника реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.