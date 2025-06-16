Продолжались бои в городской застройке Часова Яра и Торецка. Атаки врага отбиты, - ОСГВ "Хортица".

За прошедшие сутки, 15 июня 2025 года, на Харьковском направлении противник проводил наступательные действия в Волчанске и в направлении Старицы. Атаки отбиты, противник понес потери и отошел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении штурмовые группы врага безуспешно пытались прорвать нашу оборону в районах Петропавловки, Степной Новоселки и Новой Кругляковки.

На Лиманском направлении захватчики атаковали неподалеку Новоегоровки, Зеленой Долины, Шандриголово, Торского и в Серебрянском лесничестве. Нашими подразделениями не допущено ухудшение тактического положения.

По данным ОСГВ "Хортица", на Северском направлении противник не оставляет попыток прорвать нашу оборону в районе Григорьевки. Потерь наших позиций не допущено.

Кроме того, отмечается, что на Краматорском и Торецком направлениях произошли боестолкновения в районе Предтечино, Белой Горы, Курдюмовки, Петровки и Яблоновки. Продолжались боевые действия в городской застройке Часова Яра и Торецка. Атаки врага отбиты.

"На Покровском направлении враг проводил наступательные действия в районах населенных пунктов Коптево, Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зверево и Удачное. Захватчики также пытались прорвать нашу оборону неподалеку Андреевки и Алексеевки. Наши подразделения продолжают уничтожать превосходящие силы противника с целью замедления и прекращения его наступательных действий", - говорится в сообщении.

Также ОСГВ "Хортица" информирует, что на Новопавловском направлении украинские защитники отражали штурмовые действия врага в районах Константинополя, Веселого, Богатыря и в направлении Запорожья Донецкой области. Силы обороны противостоят попыткам противника реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.