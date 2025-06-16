С начала суток на фронте произошло 133 боестолкновения, на Покровском направлении обезврежено 136 оккупантов, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 15 июня, на фронте произошло 133 боевых столкновения. Украинские защитники продолжают решительно давать отпор попыткам противника продвинуться вглубь нашей территории, нанося ему огневое поражение.

Вражеские обстрелы

Сегодня российские захватчики нанесли по позициям наших войск и населенным пунктам четыре ракетных и 26 авиационных ударов, применив 11 ракет и сбросив 38 управляемых авиационных бомб. Кроме этого, привлекли для поражения 1082 дроны-камикадзе и осуществили около четырех тысяч обстрелов.

Боевые действия на Харьковщине

На Харьковском направлении противник шесть раз проводил наступательные действия вблизи населенных пунктов Волчанск, Старица, Каменка и в сторону Довгенького.

На Купянском направлении агрессор шесть раз пытался идти вперед в сторону Петропавловки, Голубовки, Загрызово и Новой Кругляковки. Украинские защитники остановили все атаки врага.

Бои на Востоке

На Лиманском направлении российские захватчики 11 раз атаковали позиции Сил обороны вблизи Копанок, Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Торского и Григорьевки. Пять боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили три атаки оккупационных войск вблизи Григорьевки.

На Краматорском направлении враг семь раз атаковал позиции наших защитников вблизи Часова Яра, Белой Горы и Курдюмовки.

Двенадцать раз россияне штурмовали позиции украинских подразделений на Торецком направлении вблизи Торецка, в сторону Русиного Яра, Новоспасского и Яблоновки. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Покровском направлении, с начала этих суток, противник 39 раз пытался продвигаться вперед в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки, Новониколаевки и Покровска. До сих пор продолжаются три боестолкновения. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Коптево, Новопавловка, Полтавка, Разино и Сухой Яр.

Сегодня на этом направлении, по предварительным данным, было обезврежено 136 оккупантов, из них 84 - безвозвратно. Также уничтожено пять автомобилей, три мотоцикла, пять беспилотных летательных аппаратов, терминал спутниковой связи, два генератора. К тому же повреждены два автомобиля и одна боевая бронированная машина россиян.

На Новопавловском направлении враг 22 раза пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Свободное Поле, Новый Комар и в сторону Мирного, Шевченко, Отрадного, Богатыря. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Толстой, Воскресенка и Мирное.

Ситуация на Юге

На Гуляйпольском направлении враг нанес авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами по Зализнычному, наступательных действий противник не проводил.

На Ореховском направлении наши защитники отбили одно вражеское штурмовое действие в районе Новоандреевки.

На Приднепровском направлении враг нанес авиаудар по Одрадокаменке.

Курское направление

На Курском направлении с начала суток произошло 21 боестолкновение, шесть из которых продолжаются до сих пор. Кроме того, враг нанес 12 авиационных ударов, сбросив 25 управляемых бомб, и совершил 200 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из РСЗО.

"Сегодня стоит отметить воинов 101-й отдельной бригады территориальной обороны, 31-й отдельной механизированной бригады, 406-й отдельной артиллерийской бригады, которые эффективно уничтожают врага, нанося ему значительные потери в живой силе и технике", - сказано в сообщении.

