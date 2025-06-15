Від початку доби на фронті відбулося 133 боєзіткнення, на Покровському напрямку знешкоджено 136 окупантів, - Генштаб

Від початку доби неділі, 15 червня, на фронті відбулося 133 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 22:00, повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Сьогодні російські загарбники завдали по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетних і 26 авіаційних ударів, застосувавши 11 ракет та скинувши 38 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 1082 дрони-камікадзе та здійснили близько чотирьох тисяч обстрілів.

Бойові дії на Харківщині

На Харківському напрямку противник шість разів проводив наступальні дії поблизу населених пунктів Вовчанськ, Стариця, Кам’янка та в бік Довгенького.

На Куп’янському напрямку агресор шість разів намагався йти вперед у бік Петропавлівки, Голубівки, Загризового та Нової Кругляківки. Українські захисники зупинили всі атаки ворога.

Бої на Сході

На Лиманському напрямку російські загарбники 11 разів атакували позиції Сил оборони поблизу Копанок, Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Торського й Григорівки. П’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Сіверському напрямку наші захисники відбили три атаки окупаційних військ поблизу Григорівки.

На Краматорському напрямку ворог сім разів атакував позиції наших захисників поблизу Часового Яру, Білої Гори та Курдюмівки.

Дванадцять разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку поблизу Торецька, в бік Русиного Яру, Новоспаського та Яблунівки. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник 39 разів намагався просуватися уперед у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки, Новомиколаївки та Покровська. Дотепер тривають три боєзіткнення. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Коптєве, Новопавлівка, Полтавка, Разіне та Сухий Яр.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 136 окупантів, з них 84 – безповоротно. Також знищено п’ять автомобілів, три мотоцикли, п’ять безпілотних літальних апаратів, термінал супутникового зв’язку, два генератори. До того ж пошкоджено два автомобілі та одну бойову броньовану машину росіян.

На Новопавлівському напрямку ворог 22 рази намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря. Чотири боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Толстой, Воскресенка та Мирне.

Ситуація на Півдні

На Гуляйпільському напрямку ворог завдав авіаційних ударів некерованими авіаційними ракетами по Залізничному, наступальних дій противник не проводив.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили одну ворожу штурмову дію в районі Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку ворог завдав авіаудару по Одрадокам’янці.

Курський напрямок

На Курському напрямку з початку доби відбулося 21 боєзіткнення, шість з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 12 авіаційних ударів, скинувши 25 керованих бомб, та здійснив 200 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із РСЗВ.

"Сьогодні варто відзначити воїнів 101-ї окремої бригади територіальної оборони, 31-ї окремої механізованої бригади, 406-ї окремої артилерійської бригади, які ефективно нищать ворога, завдаючи йому значних втрат у живій силі та техніці", - сказано в повідомленні.

