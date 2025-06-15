Від початку доби на фронті зафіксовано 86 боєзіткнень, найбільше – на Покровському та Новопавлівському напрямках, - Генштаб

Від початку доби неділі, 15 червня, на фронті відбулося 86 бойових зіткнень. Сили оборони України стримують наступ російських окупантів.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 16:00, інформує Цензор.НЕТ.

Ворожі обстріли

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Велика Писарівка, Тур’я, Високе, Проходи, Біла Береза, Соснівка, Бруски, Покровка Сумської області; Мхи, Хрінівка Чернігівської області; Тимофіївка Харківської області.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Петрушівка Сумської області; Красний Хутір Чернігівської області. Ворог завдав ракетного удару по Кременчуку.

Бойові дії на Харківщині

Одну атаку ворога відбили українські підрозділи на Харківському напрямку, в районі Вовчанська, наразі ще одне боєзіткнення триває поблизу населеного пункту Стариця.

На Куп’янському напрямку українці відбили п’ять штурмів у бік Петропавлівки, Голубівки та Нової Кругляківки.

Бої на Сході

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила п’ять атак на позиції наших військ поблизу Новоєгорівки, Липового та в напрямках Шандриголового, Торського й Григорівки.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Григорівки на Сіверському напрямку де наші підрозділи успішно відбили дві ворожі атаки.

На Краматорському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися вперед на позиції українців у районах Часового Яру, Білої Гори, Предтечиного та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку наші оборонці відбили п’ять штурмів агресора. Противник намагався просуватися вперед у районі Торецька, в бік Новоспаського та Яблунівки.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 27 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Малинівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новосергіївка, Удачне, Олексіївка та в напрямках Миколаївки, Новопавлівки. Дотепер триває шість боєзіткнень. Авіаційних ударів зазнали населені пункти Коптєве, Толстой, Разіне та Сухий Яр.

На Новопавлівському напрямку ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах населених пунктів Костянтинопіль, Новосілка, Вільне Поле, Новий Комар та в бік Мирного, Шевченка, Одрадного, Багатиря. Три боєзіткнення продовжуються дотепер. Авіаційного удару зазнали Новопіль, Воскресенка та Мирне.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаційними ракетами по Залізничному, наступальних дій противника на напрямку не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог активних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив, проте завдав авіаудару по Одрадокам’янці.

Курський напрямок

На Курському напрямку з початку доби відбулося 11 боєзіткнень, з яких три - тривають. Крім того, ворог завдав одного авіаційного удару, скинувши одну керовану бомбу, та здійснив 129 артилерійських обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На решті напрямків – без особливих змін.

