С начала суток на фронте зафиксировано 86 боевых столкновений, больше всего – на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб

С начала суток воскресенья, 15 июня, на фронте произошло 86 боевых столкновений. Силы обороны Украины сдерживают наступление российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00, информирует Цензор.НЕТ.

Вражеские обстрелы

Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Великая Писаревка, Турья, Высокое, Проходы, Белая Береза, Сосновка, Бруски, Покровка Сумской области; Мхи, Хреновка Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области.

Авиационным ударам подверглись населенные пункты Петрушевка Сумской области; Красный Хутор Черниговской области. Враг нанес ракетный удар по Кременчугу.

Боевые действия на Харьковщине

Одну атаку врага отразили украинские подразделения на Харьковском направлении, в районе Волчанска, сейчас еще одно боестолкновение продолжается вблизи населенного пункта Старица.

На Купянском направлении украинцы отразили пять штурмов в сторону Петропавловки, Голубовки и Новой Кругляковки.

Бои на востоке

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила пять атак на позиции наших войск вблизи Новоегоровки, Липового и в направлениях Шандриголово, Торского и Григорьевки.

Войска оккупантов ищут слабые места в нашей обороне вблизи Григорьевки на Северском направлении, где наши подразделения успешно отразили две вражеские атаки.

На Краматорском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться вперед на позиции украинцев в районах Часова Яра, Белой Горы, Предтечино и Курдюмовки.

На Торецком направлении наши защитники отразили пять штурмов агрессора. Противник пытался продвигаться вперед в районе Торецка, в сторону Новоспасского и Яблоновки.

На Покровском направлении российские захватчики осуществили 27 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Малиновка, Миролюбовка, Луч, Лысовка, Новосергиевка, Удачное, Алексеевка и в направлениях Николаевки, Новопавловки. До сих пор продолжается шесть боестолкновений. Авиационным ударам подверглись населенные пункты Коптево, Толстой, Разино и Сухой Яр.

На Новопавловском направлении враг 16 раз пытался прорвать оборону наших защитников в районах населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле, Новый Комар и в сторону Мирного, Шевченко, Отрадного, Богатыря. Три боестолкновения продолжаются до сих пор. Авиационному удару подверглись Новополь, Воскресенка и Мирное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении противник нанес авиационные удары неуправляемыми авиационными ракетами по Зализничному, наступательных действий противника на направлении не зафиксировано.

На Ореховском направлении с начала суток враг активных действий не проводил.

На Приднепровском направлении враг наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудар по Отрадокаменке.

Курское направление

На Курском направлении с начала суток произошло 11 боестолкновений, из которых три - продолжаются. Кроме того, враг нанес один авиационный удар, сбросив одну управляемую бомбу, и совершил 129 артиллерийских обстрелов, в том числе восемь - из реактивных систем залпового огня.

На остальных направлениях - без особых изменений.

