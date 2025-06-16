РФ активізувала наступ на Покровському та Новопавлівському напрямках, - ОСУВ "Хортиця"
На Покровському, Новопавлівському, Лиманському, Куп'янському, Харківському, Торецькому та Краматорському напрямках спостерігається висока активність російських окупаційних військ, що свідчить про пожвавлення літнього наступу.
Про це в ефірі заявив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, лише за попередню добу ворог здійснив 46 атак на Покровському напрямку, 32 - на Новопавлівському, 14 - на Лиманському, 11 - на Куп'янському, 7 - на Харківському, 15 - на Торецькому та 10 - на Краматорському.
Трегубов зауважив, що противник концентрує значні сили на Покровському напрямку, де зосереджено кілька загальновійськових армій та широку номенклатуру техніки. Попри це, спроби захопити Покровськ завершилися для окупантів безуспішно та з великими втратами.
Зараз частина російських сил намагається просунутись у напрямку Дніпропетровської області, інша - прорватися на північ за трасу Покровськ-Костянтинівка. Водночас українські сили стримують просування противника та ведуть активну оборону.
Речник також повідомив, що ворог активно застосовує малі піхотні групи, легку техніку та використовує лісосмуги для прихованого просування. Крім того, окупанти активно застосовують авіаційні керовані бомби (КАБи), хоча їхня ефективність залишається невисокою.
