УКР
Бойові дії на Покровському напрямку
На Покровському напрямку в наступ йде переважно ворожа піхота, - ОСУВ "Хортиця"

зведення Генштабу

На Покровському напрямку противник зібрав одне з найбільших угруповань - кілька загальновійськових армій. Проте це не означає, що всі ці сили успішні. Так, зимова кампанія угруповання, що мала на меті захоплення Покровська - провалилася.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов.

"Зараз вони змістили акценти. Частина їхнього угруповання йде на захід - намагається формуватися в напрямку Дніпропетровської області. Частина намагається йти у східній частині цього напрямку, прориватися на північ. Це траса Покровськ-Костянтинівка", - зазначив військовий.

Наразі ворог використовує для наступу малі піхотні групи й виключно легку техніку - мотоцикли та багі. Все через те, що велика кількість FPV-дронів, у тому числі на оптоволокні, робить танки малоефективними.

"А ось малі групи вони зараз ефективні. Тому що велика кількість "зеленки" і є можливість інфільтруватися, проникати в порядки непоміченими. З іншого боку це теж нівелюється за рахунок ефективних дій піхоти та БПЛА", - розповів речник ОСУВ "Хортиця".

ОСУВ Хортиця (517) бойові дії (4645) війна в Україні (6255)
