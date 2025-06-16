На Покровском направлении в наступление идет преимущественно вражеская пехота, - ОСГВ "Хортица"

На Покровском направлении противник собрал одну из крупнейших группировок - несколько общевойсковых армий. Однако это не означает, что все эти силы успешны. Так, зимняя кампания группировки, имевшая целью захват Покровска - провалилась.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов.

"Сейчас они сместили акценты. Часть их группировки идет на запад - пытается формироваться в направлении Днепропетровской области. Часть пытается идти в восточной части этого направления, прорываться на север. Это трасса Покровск-Константиновка", - отметил военный.

Сейчас враг использует для наступления малые пехотные группы и исключительно легкую технику - мотоциклы и багги. Все потому, что большое количество FPV-дронов, в том числе на оптоволокне, делает танки малоэффективными.

"А вот малые группы они сейчас эффективны. Потому что большое количество "зеленки" и есть возможность инфильтроваться, проникать в порядки незамеченными. С другой стороны это тоже нивелируется за счет эффективных действий пехоты и БПЛА", - рассказал представитель ОСГВ "Хортица".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За сутки на фронте 175 боестолкновений. Более трети из них на Покровском и Новопавловском направлениях, - Генштаб