Росіяни намагаються вийти на адмінкордони Дніпропетровської області, але їхні спроби марні, - ОСУВ "Хортиця"

Російських загарбників немає ні в Дніпропетровській області, ні на адміністративному кордоні області. Намагання окупантів вийти на адмінкордони Дніпропетровської області - марні.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає АрміяInform, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворога вдається стримувати, хоча великих зусиль вони докладають саме там. Це зараз один з двох основних напрямків противника. Причому це є певною зміною у порівнянні з тим, що було раніше. Якщо на тому ж Лиманському тиск стабільний вже тривалий час, то до виконання завдання із виходу на адмінкордони Дніпровщини вони приступили десь у квітні. Явно хотіли зробити це до 9 травня, але, як бачимо, не вдалося",- сказав речник.

За його словами, бої на цьому напрямку виглядають специфічно, оскільки там багато населених пунктів і великі простори між ними.

"Це виглядає як спроба росіян протягнутися до цих населених пунктів такі собі щупальця, закріпитися і піти далі. Але безуспішно",- розповів військовий.

Трегубов зазначив, що російських військових немає ні в Дніпропетровській області, ні на адміністративному кордоні області.

Він додав, що на Новопавлівському напрямку ворог так само намагається просуватися в бік Дніпровщини, але безуспішно.

"Слід зрозуміти, що це для нас два напрямки, а для них фактично західна частина Покровського напрямку. Так само безуспішні намагання росіян прориватися на сусідніх напрямках через Часів Яр, Торецьк та навколишні села", - розповів речник.

