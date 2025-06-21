УКР
1 376 10

Росіяни намагаються вийти на адмінкордони Дніпропетровської області, але їхні спроби марні, - ОСУВ "Хортиця"

Російських загарбників немає ні в Дніпропетровській області, ні на адміністративному кордоні області. Намагання окупантів вийти на адмінкордони Дніпропетровської області - марні.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов, передає АрміяInform, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворога вдається стримувати, хоча великих зусиль вони докладають саме там. Це зараз один з двох основних напрямків противника. Причому це є певною зміною у порівнянні з тим, що було раніше. Якщо на тому ж Лиманському тиск стабільний вже тривалий час, то до виконання завдання із виходу на адмінкордони Дніпровщини вони приступили десь у квітні. Явно хотіли зробити це до 9 травня, але, як бачимо, не вдалося",- сказав речник.

За його словами, бої на цьому напрямку виглядають специфічно, оскільки там багато населених пунктів і великі простори між ними.

"Це виглядає як спроба росіян протягнутися до цих населених пунктів такі собі щупальця, закріпитися і піти далі. Але безуспішно",- розповів військовий.

Читайте також: Сили оборони стримують наступ ворога на Новопавлівському напрямку, попри численну перевагу, - ОСУВ "Хортиця"

Трегубов зазначив, що російських військових немає ні в Дніпропетровській області, ні на адміністративному кордоні області.

Він додав, що на Новопавлівському напрямку ворог так само намагається просуватися в бік Дніпровщини, але безуспішно.

"Слід зрозуміти, що це для нас два напрямки, а для них фактично західна частина Покровського напрямку. Так само безуспішні намагання росіян прориватися на сусідніх напрямках через Часів Яр, Торецьк та навколишні села", - розповів речник.

Читайте також: РФ активізувала наступ на Покровському та Новопавлівському напрямках, - ОСУВ "Хортиця"

+10
нашій пропаганді треба бути скромнішою.
бо так і до кави з ялтою недалеко.
21.06.2025 20:56 Відповісти
+4
21.06.2025 21:14 Відповісти
+3
Та вони вже місяць, як вийшли.
21.06.2025 21:03 Відповісти
нашій пропаганді треба бути скромнішою.
бо так і до кави з ялтою недалеко.
21.06.2025 20:56 Відповісти
Кадія стоїть!
21.06.2025 21:01 Відповісти
Та вони вже місяць, як вийшли.
21.06.2025 21:03 Відповісти
Багато населених пунктів і великі простори між ними - не сходиться
21.06.2025 21:10 Відповісти
Це типу берем на слабо? А нахєра?
21.06.2025 21:11 Відповісти
21.06.2025 21:14 Відповісти
це не смішно.
21.06.2025 21:44 Відповісти
Ну да, в 19-му навибирали клованів, а тепер навіть плакати вам ніяково, бо вже і не смішно.
22.06.2025 09:23 Відповісти
да уж
21.06.2025 21:40 Відповісти
 
 