Уничтожена вражеская бронетехника возле Новооленовки и Новоторецкого. Продолжаются тяжелые бои на Новопавловском направлении, - ОСГВ "Хортица"

За прошедшие сутки, 20 июня 2025 года, на Южно-Слобожанском направлении враг атаковал наши позиции в районе Волчанска и в направлении Зеленого. Противник понес потери и отошел.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, на Купянском направлении штурмовые группы противника безуспешно атаковали наши позиции неподалеку Каменки, Двуречанского и Степной Новоселки.

На Лиманском направлении наши воины отбили атаки захватчиков у Ольговки, Нового Мира, Редкодуба и Карповки, а на Северском направлении - в районе Григорьевки.

По данным ОСГВ "Хортица", на Краматорском и Торецком направлениях атаки россиян были сосредоточены неподалеку Ступочек, Предтечино, Белой Горы, Делиевки, Щербиновки, Яблоновки и в Торецке. Потерь наших позиций не допущено.

"На Покровском направлении противник пытался реализовать численное преимущество и прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Русин Яр, Полтавка, Коптево, Разино, Елизаветовка, Малиновка. С применением трех ББМ пытался продвигаться на направлении Новооленовки и Новоторецкого. В результате огневого поражения вражеская бронетехника была повреждена и уничтожена. Также захватчики атаковали наши позиции у Удачного, Орехово и Алексеевки. Противник продолжает накапливать силы для дальнейших атак. Силами обороны принимаются меры для недопущения ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

Также ОСГВ "Хортица" информирует, что на Новопавловском направлении противник концентрирует атакующие усилия в районе Вольного Поля, Богатыря, Комара, Шевченково и Запорожья Донецкой области. Продолжаются тяжелые бои, противник пытается реализовать свое численное преимущество и развивать наступление.

Подразделения Сил обороны продолжают вести бои с превосходящими силами противника, наносят поражения с целью максимального снижения потенциала его наступательных действий