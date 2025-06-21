Знищено ворожу бронетехніку біля Новооленівки та Новоторецького. Тривають важкі бої на Новопавлівському напрямку, - ОСУВ "Хортиця"

Упродовж минулої доби, 20 червня 2025 року, на Південно-Слобожанському напрямку ворог атакував наші позиції в районі Вовчанська та в напрямку Зеленого. Противник зазнав втрат та відійшов.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, на Куп’янському напрямку штурмові групи противника безуспішно атакували наші позиції неподалік Кам’янки, Дворічанського та Степової Новосілки.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили атаки загарбників біля Ольгівки Нового Миру, Рідкодуба та Карпівки, а на Сіверському напрямку – в районі Григорівки.

За даними ОСУВ "Хортиця", на Краматорському та Торецькому напрямках атаки росіян були зосереджені неподалік Ступочок, Предтечиного, Білої Гори, Диліївки, Щербинівки, Яблунівки та в Торецьку. Втрат наших позицій не допущено.

"На Покровському напрямку противник, намагався реалізувати чисельну перевагу та прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Русин Яр, Полтавка, Коптєве, Разіне, Єлизаветівка, Малинівка. Із застосуванням трьох ББМ намагався просуватися на напрямку Новооленівку та Новоторецького. В результаті вогневого ураження ворожа бронетехніка була пошкоджена та знищена. Також загарбники атакували наші позиції біля Удачного, Горіхового та Олексіївки. Противник продовжує накопичувати сили для подальших атак. Силами оборони вживаються заходи для недопущення погіршення тактичного положення", - йдеться у повідомленні.

Також ОСУВ "Хортиця" інформує, що на Новопавлівському напрямку противник концентрує атакувальні зусилля в районі Вільного Поля, Багатиря, Комара, Шевченкового та Запоріжжя Донецької області. Тривають важкі бої, противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ.

Підрозділи Сил оборони продовжують вести бої з переважаючими силами противника, наносять ураження з метою максимального зниження потенціалу його наступальних дій.