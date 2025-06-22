1 117 1
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено інфраструктуру, дев’ятиповерхівку та газогін. ФОТО
Протягом дня 22 червня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Так, по Нікопольщині росіяни били важкою артилерією та дронами. Скидали на населені пункти й боєприпаси з БпЛА. Гучно було у райцентрі, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.
Унаслідок атаки росіян понівечені інфраструктура, дев'ятиповерхівка, газогін. Зайнявся приватний будинок.
Крім того, ворог скерував безпілотник на Михайлівську громаду Синельниківщини. Вогнем охопило господарську споруду. Пошкоджена також оселя місцевих.
Зазначається, що люди не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vadym Sestritsyn #580662
показати весь коментар22.06.2025 19:01 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль