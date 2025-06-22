УКР
Ворог атакував два райони Дніпропетровщини: пошкоджено інфраструктуру, дев’ятиповерхівку та газогін. ФОТО

Протягом дня 22 червня російські війська обстрілювали Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, по Нікопольщині росіяни били важкою артилерією та дронами. Скидали на населені пункти й боєприпаси з БпЛА. Гучно було у райцентрі, Мирівській, Червоногригорівській, Марганецькій та Покровській громадах.

Унаслідок атаки росіян понівечені інфраструктура, дев'ятиповерхівка, газогін. Зайнявся приватний будинок.

Обстріли Нікопольщини

Крім того, ворог скерував безпілотник на Михайлівську громаду Синельниківщини. Вогнем охопило господарську споруду. Пошкоджена також оселя місцевих.

Зазначається, що люди не постраждали.

