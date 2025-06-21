Окупанти атакували Нікопольщину дронами та з артилерії: Семеро постраждалих, зокрема шестеро правоохоронців. ФОТОрепортаж (оновлено)

Упродовж дня 21 червня російські війська атакували Нікопольський район Дніпропетровської області дронами та артилерією, унаслідок чого є постраждалі та руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, від ворожих ударів потерпали Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади.



Унаслідок ворожих атак постраждали семеро чоловіків. 63-річного пораненого госпіталізували в стані середньої тяжкості. Решта лікуватиметься амбулаторно.

Також сталися дві пожежі. Пошкоджені інфраструктура, заправка, 3 приватні будинки, господарська споруда та авто.

За уточненою інформацією, через вранішній артобстріл райцентру понівечені 4 приватні оселі, господарська споруда, гараж, 20 сонячних панелей та лінія електропередач.

За даними Нацполіції, 21 червня вранці окупанти спрямували FPV-дрон на одне із сіл Червоногригорівської громади. Внаслідок вибуху постраждало шестеро правоохоронців, які несли службу на автошляху поблизу місця влучання.

Після 13-ї години армія рф здійснила артобстріл Нікополя. Поцілили по приватній оселі, внаслідок чого осколкові поранення отримав 63-річний господар будинку. Всім потерпілим надали необхідну медичну допомогу.

Слідчі зафіксували пошкодження інфраструктури, приватних осель, господарських споруд, гаражу, сонячних панелей, автомобіля та автозаправної станції, яка була охоплена вогнем. В будівлях потрощені дахи, та стелі, понівечено стіни та фасади. Вилетіло віконне скло та посічено огорожі навкруг.



















