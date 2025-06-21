Війська РФ били по Нікопольщині артилерією та дронами: пошкоджено будинки та ЛЕП. ФОТОрепортаж
У ніч проти суботи, 21 червня 2025 року, тривали атаки військ РФ на Нікопольщину Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, агресор продовжував тероризувати тамтешніх мешканців FPV-дронами та артилерією.
Від російських ударів потерпали Нікополь, Мирівська і Марганецька громади.
Наслідки атаки
За даними ОВА, пошкоджено 3 приватні будинки, 2 господарські споруди, лінію електропередач та газогін.
Минулося без загиблих і постраждалих.
Оборонці неба збили над областю 6 БпЛА.
