Войска РФ били по Никопольскому району артиллерией и дронами: повреждены дома и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на субботу, 21 июня 2025 года, продолжались атаки войск РФ на Никопольщину Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, агрессор продолжал терроризировать местных жителей FPV-дронами и артиллерией.

От российских ударов страдали Никополь, Мировская и Марганецкая громады.

Последствия атаки

По данным ОВА, повреждены 3 частных дома, 2 хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.

Прошло без погибших и пострадавших.

Защитники неба сбили над областью 6 БпЛА.