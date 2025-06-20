Россияне били по Никопольскому району FPV-дронами и из артиллерии: повреждены административное здание, парикмахерская, автомобили и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 20 июня российские войска в основном атаковали Никопольский район Днепропетровской области FPV-дронами, также обстреляли район из артиллерии.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под вражеский удар попали Никополь, Покровская и Марганецкая громады.
Вследствие российских атак возник пожар. Повреждены инфраструктура, админздание, парикмахерская, 2 авто и линия электропередач.
Сообщается, что люди не пострадали.
