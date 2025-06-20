РУС
Россияне били по Никопольскому району FPV-дронами и из артиллерии: повреждены административное здание, парикмахерская, автомобили и ЛЭП. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 20 июня российские войска в основном атаковали Никопольский район Днепропетровской области FPV-дронами, также обстреляли район из артиллерии.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражеский удар попали Никополь, Покровская и Марганецкая громады.

Вследствие российских атак возник пожар. Повреждены инфраструктура, админздание, парикмахерская, 2 авто и линия электропередач.

Сообщается, что люди не пострадали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ночью взрывы снова раздавались на Никопольщине: россияне применили РСЗО "Град", артиллерию и FPV-дроны. ФОТО

Обстрелы Никопольского района 20 июня
Обстрелы Никопольского района 20 июня
Обстрелы Никопольского района 20 июня

обстрел (29700) Никополь (1192) Днепропетровская область (4492) Никопольский район (449)
