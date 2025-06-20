Ночью взрывы снова раздавались на Никопольщине: россияне применили РСЗО "Град", артиллерию и FPV-дроны. ФОТО
Взрывы снова раздавались на Никопольщине. Агрессор атаковал райцентр, Покровскую, Марганецкую, Мировскую громады. Применял РСЗО "Град", артиллерию и FPV-дроны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
Пострадал 39-летний мужчина. Он в больнице в тяжелом состоянии.
Повреждены два промышленных предприятия и два учебных заведения, авто. Повреждены четыре частных дома. Задело газопровод.
