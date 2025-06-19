Удар по Никополю: в больнице умер пострадавший
В больнице умер мужчина, который был ранен во время атаки на Никопольщину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"Умер 59-летний мужчина, пострадавший из-за утренней атаки на Никопольщину", - говорится в сообщении.
В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. С осколочным ранением и сильными ожогами. Медикам не удалось его спасти.
Напомним, утром 19 июня российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровщины.
