Новости Обстрелы Никопольщины
Удар по Никополю: в больнице умер пострадавший

РФ нанесла удар по Никопольскому району 19 июня 2025 года

В больнице умер мужчина, который был ранен во время атаки на Никопольщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"Умер 59-летний мужчина, пострадавший из-за утренней атаки на Никопольщину", - говорится в сообщении.

В больницу пострадавшего доставили в тяжелом состоянии. С осколочным ранением и сильными ожогами. Медикам не удалось его спасти.

Напомним, утром 19 июня российские оккупанты атаковали Никопольский район Днепропетровщины.

