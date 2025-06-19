РУС
Последствия удара РФ по Никопольскому району: пострадали 5 человек, в том числе - 11-летний мальчик. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты утром атаковали Никопольский район Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела пострадали 5 человек, в том числе - 11-летний мальчик. Он и трое взрослых в больнице.

"Один раненый, 59-летний мужчина, "тяжелый". Остальные госпитализированные - в состоянии средней тяжести. Один пострадавший будет поправляться амбулаторно", - говорится в сообщении.

Кроме уничтоженного авто и поврежденного частного дома, побито и здание, которое не эксплуатировалось.

Враг не прекращает обстрелов Никопольщины, пострадали пять человек

РФ нанесла удар по Никопольскому району 19 июня 2025 года
РФ нанесла удар по Никопольскому району 19 июня 2025 года

обстрел (29670) Днепропетровская область (4483) Никопольский район (448)
Традиційно ударів у відповіль не буде. Так війни не виграють.
Так війни не виграють.
Плану виграти війну немає,невже ще це не зрозуміли???
