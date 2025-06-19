Последствия удара РФ по Никопольскому району: пострадали 5 человек, в том числе - 11-летний мальчик. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты утром атаковали Никопольский район Днепропетровщины.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

В результате обстрела пострадали 5 человек, в том числе - 11-летний мальчик. Он и трое взрослых в больнице.

"Один раненый, 59-летний мужчина, "тяжелый". Остальные госпитализированные - в состоянии средней тяжести. Один пострадавший будет поправляться амбулаторно", - говорится в сообщении.

Кроме уничтоженного авто и поврежденного частного дома, побито и здание, которое не эксплуатировалось.

Читайте: Враг не прекращает обстрелов Никопольщины, пострадали пять человек










