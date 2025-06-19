Наслідки удару РФ по Нікопольщині: Постраждали 5 осіб, зокрема 11-річний хлопчик. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вранці атакували Нікопольський район Дніпропетровщини.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу постраждали 5 осіб, зокрема 11-річний хлопчик. Він та троє дорослих у лікарні.

"Один поранений, 59-річний чоловік, "важкий". Решта ушпиталених – у стані середньої тяжкості. Один потерпілий буде оговтуватися амбулаторно", - йдеться в повідомленні.

Крім знищеного авто та пошкодженої приватної оселі, побита й будівля, що не експлуатувалася.

Читайте: Ворог не припиняє обстрілів Нікопольщини постраждали п’ятеро людей









