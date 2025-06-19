Ворог не припиняє обстрілів Нікопольщини постраждали п’ятеро людей

Від вечора агресор продовжував бити по Нікопольщині дронами та артилерією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

Загалом ворог цілив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

У Мирівській громаді через ранкові удари дронами постраждали 5 людей. Згоріла автівка. Деталі ще уточнюються. Також зачепило приватний будинок та інфраструктуру.

Також під ворожим вогнем опинився Самарівський район. Внаслідок атаки там сталася пожежа.

