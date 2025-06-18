УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9132 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Нікопольщини
328 0

Окупанти 15 разів за день атакували Нікопольщину з артилерії, FPV-дронами та БпЛА. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 18 червня російські війська здійснили майже півтора десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії, бив FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА. Під удар потрапили райцентр і Покровська громада.

Пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, авто, басейн, сонячна панель і лінія електропередач.

Повідомляється, що люди не постраждали.

Також дивіться: Війська РФ гатили по Нікопольщині та Синельниківщині: пошкоджено цивільну інфраструктуру. ФОТО

Обстріли Нікопольщини 18 червня
Обстріли Нікопольщини 18 червня
Обстріли Нікопольщини 18 червня
Обстріли Нікопольщини 18 червня

Автор: 

обстріл (31008) Нікополь (1359) Дніпропетровська область (4274) Нікопольський район (448)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 