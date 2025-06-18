Окупанти 15 разів за день атакували Нікопольщину з артилерії, FPV-дронами та БпЛА. ФОТОрепортаж
Упродовж дня 18 червня російські війська здійснили майже півтора десятки атак на Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворог обстрілював Нікопольщину з артилерії, бив FPV-дронами та скидав боєприпаси з БпЛА. Під удар потрапили райцентр і Покровська громада.
Пошкоджені приватний будинок, 2 господарські споруди, авто, басейн, сонячна панель і лінія електропередач.
Повідомляється, що люди не постраждали.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль