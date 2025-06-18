Оккупанты 15 раз за день атаковали Никопольский район из артиллерии, FPV-дронами и БПЛА. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 18 июня российские войска совершили почти полтора десятка атак на Никопольский район Днепропетровской области.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, враг обстреливал Никопольщину из артиллерии, бил FPV-дронами и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Под удар попали райцентр и Покровская громада.
Повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки, авто, бассейн, солнечная панель и линия электропередач.
Сообщается, что люди не пострадали.
