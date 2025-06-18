РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7725 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Никопольщины
328 0

Оккупанты 15 раз за день атаковали Никопольский район из артиллерии, FPV-дронами и БПЛА. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 18 июня российские войска совершили почти полтора десятка атак на Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, враг обстреливал Никопольщину из артиллерии, бил FPV-дронами и сбрасывал боеприпасы с БпЛА. Под удар попали райцентр и Покровская громада.

Повреждены частный дом, 2 хозяйственные постройки, авто, бассейн, солнечная панель и линия электропередач.

Сообщается, что люди не пострадали.

Также смотрите: Войска РФ били по Никопольщине и Синельниковщине: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТО

Обстрелы Никопольского района 18 июня
Обстрелы Никопольского района 18 июня
Обстрелы Никопольского района 18 июня
Обстрелы Никопольского района 18 июня

Автор: 

обстрел (29670) Никополь (1191) Днепропетровская область (4483) Никопольский район (445)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 