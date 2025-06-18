Войска РФ обстреляли Никопольский и Синельниковский районы: повреждена гражданская инфраструктура. ФОТО
Вечером 17 июня и утром 18 июня войска РФ атаковали Никопольский район Днепропетровской области FPV-дронами.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, дроны враг направил на Никополь и Марганецкую громаду.
"Загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Огонь спасатели потушили. Побиты еще один дом и две хозяйственные постройки", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, ночью и под утро враг нанес удары беспилотниками по Синельниковскому району.
В Васильковской громаде возник пожар. Задело газопровод. В Маломихайловской есть повреждения на территории транспортного предприятия.
Погибших и пострадавших нет.
